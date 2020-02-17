Saliha Çolak scolak@haberturk.com

AK Parti bugün TBMM’ye 39 maddelik yeni bir yasa teklifi sunacak. Teklife göre internet üzerinden silah satışı yapanlara ve izinsiz silah satışı yapanlara uygulanan hapis cezaları artırılacak. Silah reklamı yapan gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine para cezaları uygulanacak.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

Yasa kapsamında yivsiz tüfek, spor nişan ve tüfekleriyle tabancaları satın alma belgesi olmayana satanlara ya da satıcı belgesi olmadan satış yapanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası geliyor.

Bu silahların televizyon, yazılı-görsel basın ve internet üzerinden tanıtım ve satışına da ağır para cezaları düzenleniyor.

TANITIM VE SATIŞA YENİ CEZALAR:

-Ulusal televizyon: 419 bin 126 lira

-Yerel televizyon: 20 bin 953 lira

-Ulusal süreli yayın: 209 bin 563

-Yerel süreli yayın: 10 bin 476 lira

-Ulusal Radyo: 104 bin 781 lira

-Yerel radyo: 10 bin 475 lira

-İnternet: 104 bin 781 lira

-SMS: 52 bin 388 lira