17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yasa teklifinin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı. Teklifte yer alan düzenlemeler özetle şöyle:
VAZİFE VE HARP MALÜLLERİNE İKİNCİ MAAŞ: Vazife ve harp malulü maaşı bağlandıktan sonra, engellilik raporuyla ayrıca emekli aylığı bağlanan 230 kişinin aylıkları kesilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu konuda yeni bir hak tanınacak. Buna göre, 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gününü dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanacak.
DOĞAL AFETLERDE BORÇ ERTELEMESİ: Doğal afetlerde devlete olan borçlara sağlanan erteleme hakkı özel sektöre yapılan ödemeler için de sağlanacak. Doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçları bir yıla kadar ertelenecek.
GURBETÇİLERE DÖVİZLİ ASKERLİKTE KOLAYLIK: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizli askerlik hakkından yararlanabilmesi için 3 yıl çalışma şartı aranıyor. Yapılacak değişiklik ile yurt dışında doğan, orada süresiz ikameti olan gençlerin dövizli askerlik yapmasında 3 yıl çalışma şartı aranmayacak.
GURBETÇELERE BES: Yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile mavi kartlılar dövize dayalı bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil olacaklar. Türkiye’ye her ay düzenli olarak prim göndererek BES’ten emeklilik hakkı elde edecekler.
KGF’YE HAZİNE DESTEĞİ ARTIRILACAK: KOBİ’lerin desteklenmesi için Kredi Garanti Fonu’na sağlanan Hazine desteği 25 milyar liradan 35 milyar liraya çıkartılacak. Böylece, KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla piyasaya 175 milyar lira finansal destek sağlanacak.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: Geçen yıl 500’den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde aylık 100 lira, 500’den az işçi çalıştıran iş yerlerinde de aylık 150 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yılın sonuna kadar 75 lira olarak devam edecek.
AHİLİK FONU’NA ERTELEME: Esnaf Ahilik Fonu’na 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren prim yatırılması gerekiyordu. Yapılacak değişiklik ile fona prim yatırmada yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenecek.
YEK İHALELERİNDE DÖVİZ YASAĞI: Dövizden TL’ye geçiş çalışmalarının bir parçası olarak yenilenebilir enerji kaynakları ihaleleri de artık Türk Lirası ile yapılacak.
BORÇLU VAKIF KİRACILARINA TAHLİYE: Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlarda kira borcunu 3 ay içinde ödemeyenler, 15 gün içinde tahliye edilecekler.
KUMAR SİTELERİ KAPATILACAK: İllegal bahis oyunları ve kumar katalog suçlar kapsamına alınacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) illegal bahis ve kumar oynatan siteleri kapatabilecek.
SİLAH SATIŞINDA CEZA ARTIŞI: İnternet üzerinden silah satışı yapanlara ve izinsiz silah satışı yapanlara uygulanan hapis cezaları artırılacak. Silah reklamı yapan gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine para cezaları uygulanacak.
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