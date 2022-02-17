Dünya üzerinde bulunan minerallerin saymakla bitmeyen faydaları vardır. bu minerallerin yeterli ve düzenli alımının hayat kalitemizi artırarak sağlıklı bir yaşam sürmemize katkıları büyüktür. Vücudumuzun işleyiş mekanizmalarının devamlılığı açısından en önemli mineraller arasında yer alan iyotun da sağlığa faydaları merak konusudur. Birçok açıdan çok önemli bir mineral olan iyotun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Ayrıca kişiler tarafından da iyot neye iyi gelir ve iyot ne işe yarar soruları sıklıkla internette araştırılmaktadır. iyot ile ilgili merak edilenleri ve bu soruların yanıtlarını aşağıdaki yazıda okuyabilirsiniz.

İyot Nedir

İyot gıdalardan yeterli miktarda alınamayan, vücudun işleyiş mekanizmalarının devamlılığının sağlanması açısından önemli ve genellikle deniz ürünlerinden elde edilebilen bir mineraldir. Toprakta ve okyanuslarda bulunduğu keşfedilmiştir. İyot eksikliğinin yaşanmaması için dünyada birçok ülkede tuzlara iyot eklenir. Bu sayede günlük iyot alımı da karşılanmış olur.

Tüm insanlar açısından iyot alımı çok önemli olsa da özellikle çocukluk ve hamilelik dönemlerinde iyot alımında aksaklık meydana gelmemesi hayati bir önem taşımaktadır. Çocukluk, bebeklik ve hamilelik döneminde gerekli miktarda iyotun alımı bebeklerin, çocukların zihinsel ve beyinsel gelişimi açısından çok önemlidir.

İyot tiroit fonksiyonlarının devamlılığı açısından çok önemli bir mineraldir. Bu mineral vücudumuzun işleyiş mekanizmasından sorumlu olan tiroid bezinin görevlerinin devamlılığı için çok önemlidir. Tiroid hormonunun sentezlenerek yetersizliğinin gelişmesinin önüne geçer. İyot eksikliği sonucu tiroit hormonlarında düzensizlikler meydana gelebilir ve tiroit hormonunun az çalışması yani hipotiroidi gelişebilir.

İyotun Faydaları

Tiroid bezinin çalışmasının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede tiroid bezinden salınan hormonların işleyiş mekanizmasının olması gerektiği gibi gerçekleşmesine katkı sağlar.

Bebeklerde ve çocuklarda zihinsel gelişimin sağlıklı bir şekilde olması açısından büyük önem taşır.

Tiroid, prostat ve meme kanseri gelişme riskini azaltır.

Zihinsel mekanizmaların işleyişine katkı sağlar.

Depresyon ve kaygı bozukluğu oluşumunun önüne geçer.

Saç dökülmesini ve saçlarda cansızlaşma problemini engeller.

Ciltte solgunluk ve kuruluk oluşması, metabolizmanın yavaşlaması gibi etkileri olan hastalıkların gelişmesinin önüne geçer.

Üreme sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Radyasyonun zararlı etkilerini minimize eder.

İyotun Saça Faydaları

İyot eksikliğinde saçlarda dökülme, uzama sorunları, kırılma ve cansızlaşma görülebilir. Yeterli miktarda iyot alımındaysa canlı, parlak ve gür saçlar elde edilir. Aynı zamanda iyot eksikliği nedeniyle ortaya çıkan tiroit hormon bozuklukları da saçların dökülmesine ve saçlarda çeşitli sorunlara yol açar. İyot alımı bu hastalıkların önüne geçebileceği için saçlarda meydana gelebilecek problemlere de fayda sağlamış olur.

İyotun Zararları

Vücuda yararlı her vitamin ve mineral gibi fazla alımında iyotun da zararlarıyla karşılaşılabilir. Bu da akıllara iyotun yan etkileri ve iyotun zararları nelerdir sorularını getirebilir. İyotun fazla kullanımı tiroid hormonlarının fazla çalışmasına yani hpertiroide neden olabilir. Hipertiroid, vücudun beyni olarak nitelendirilen tiroid bezinden salgılanan hormonların fazla çalışması durumudur. Bu hormonların az ya da fazla çalışması vücudun işleyişinde aksaklıklar meydana getirerek günlük hayatı olumsuz etkiler. Bu nedenle iyotun az alımında olduğu gibi fazla alımında da ciddi zararlar meydana gelebilmektedir.