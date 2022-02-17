Jojoba, bilimsel ismi simmondsia chiensis olarak bilinen, Arizona ve Kaliforniya çöllerinde yetişen bir bitkidir. Özellikle son yıllarda oldukça popülerleşen bu bitki eski uygarlıklarda cilt kanseri ve cilt yaraları üzerinde kullanılmaktaydı. Jojoba yağı ise bu bitkinin tohumlarından elde edilen ve günümüzde özellikle kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılan bir yağdır. Birçok kişi tarafından jojoba yağı cilde iyi gelir mi ve jojoba yağı cilde sürülür mü soruları merak konusu olmaktadır. Jojoba yağı cilt lekelerini önler mi de sıklıkla aratılan konulardandır. Bu yazımızda jojoba yağı hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz. İşte jojoba yağının cilde faydaları…

Jojoba Yağının Cilde Faydaları

Yaşlanma etkilerinin en aza indirilebilmesi açısından kolajen en önemli proteinlerdendir. Jojoba yağı da hücre bozulmasını engelleyerek yaşlanma etkilerinin azaltılması için gerekli olan kolajen üretimini destekler.

Güneş ışınlarının zararlı etkileri ve çeşitli nedenlerle oluşmuş olan cilt lekelerinin geçirilmesine yardımcı olur. Ayrıca leke oluşumunun önüne geçtiği de gözlenmiştir.

İçeriğinde bulunan B ve özellikle E vitamini sayesinde cildin neminin korunmasına destek verirken kuru ciltlerin nemini geri kazanmasını sağlar.

Makyaj temizleyici olarak kullanılabilir. Yapısı sayesinde cildinizdeki makyajın güzelce arınmasını sağlarken cildi besler.

Anti bakteriyel özellikleri vardır. Bu sayede ciltte oluşabilecek mantar gibi problemlerin önüne geçer.

Göz çevresi kırışıklarında da iyi geldiği bilinmektedir.

Cildin sıkılaşmasını sağlar.

Parlak ve canlı bir cilt görünümünü destekler.

Sivilcelerin iyileşmesine fayda sağlar.

Jojoba Yağı Cilde Nasıl Sürülür

Cilt bakım rutinine eklenmesi oldukça faydalı sonuçlar doğuran jojoba yağının nasıl kullanılacağı merak edilmektedir. Jojoba yağının kullanımı uygulama alanlarına göre değişiklik gösterir. Eğer makyaj temizleyici olarak kullanılacaksa bir makyaj temizleme pamuğuna dökülen bir miktar jojoba yağıyla ciltteki makyaj nazikçe temizlenebilir.

Eğer cilt bakım rutininde bir serum görevinde kullanılacaksa jojoba yağı damlalık bir şişeye boşaltılarak her gece yatmadan önce birkaç damla olmak üzere elle masaj yaparak yüze uygulanabilir. Fakat jojoba yağı eğer bu amaçla kullanılacaksa öncesinde cildin temizlenmesi gerekmektedir. Duş sonrası uygulanması daha iyi sonuçlar doğurabilir. Göz altlarındaki yaşlanma etkilerinin azaltılması için göz altına da uygulama yapılabilir. Fakat göz altı oldukça hassas bir bölge olduğu için oldukça nazik uygulama yapılması çok önemlidir. Dudaklardaki çatlak ve kuruluklar için dudaklara da uygulanabilen bir yağ çeşididir.

Birçok kişi tarafından jojoba yağı ciltte ne kadar kalmalı sorusunun yanıtı da merak edilmektedir. Jojoba yağın ciltte kalmasıyla ilgili herhangi bir süre belirtilmemiştir. Jojoba yağı uygulandıktan sonra cildin yıkanmasına gerek yoktur.

Jojoba Yağı Zararları

Jojoba yağı, alerjik cilde sahip kişilerde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle alerjik cildi olan kişilerin yüzüne uygulamadan önce jojoba yağını bileğinin iç bölgesine uygulayarak en az 1 gün bekletmesi ve etkilerini gözlemlemesi tavsiye edilmektedir. Eğer herhangi bir alerjik reaksiyona yol açmazsa jojoba yağı yüze ve cildin diğer bölümlerine de uygulanabilir. Ayrıca jojoba yağının çok uzun süreler boyunca ve fazla miktarlarda kullanımı ciltte tüylenme sorununa da yol açabilmektedir. Bu nedenle dikkatli kullanılmasında ve doz ayarının iyi yapılmasında fayda vardır.