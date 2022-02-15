Jojoba Yağının Saça Faydaları - Jojoba Yağı Saç Çıkarır Mı, Saçı Uzatır mı ve Nasıl Kullanılır?

Jojoba, Kaliforniya, Arizona ve dünya üzerinde çeşitli çöller yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin meyvesinin tohumlarından elde edilen yağa ise jojoba yağı denmektedir. İçeriğinde bulunan E, B vitaminleri, çinko, selenyum, bakır, krom gibi mineraller ve antioksidan maddeler sayesinde günlük cilt bakımı rutininde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Birçok kişi tarafından kullanılan jojoba yağının saç sağlığı üzerindeki etikleri de merak konusudur. Kişiler tarafından jojoba yağı saç dökülmesini engeller mi ve jojoba yağı saç uzatır mı soruları sıklıkla araştırılmaktadır. Yazımızda sizler için bu soruların yanıtlarını ve jojoba yağı ile ilgili bilgileri derledik. İşte o bilgiler…

Jojoba Yağı Saça Faydaları

Saçların uzamasını hızlandırır ve saç dökülmesini engeller.

İçeriğinde bulunan birçok vitamin ve mineral sayesinde saç derisini besler, nemlendirir. Böylece canlı, parlak, güçlü ve sağlıklı görünümlü saçlar elde edilmesini sağlar.

Kepek oluşumunun önüne geçer.

Saç derisinde meydana gelen problemlerin önüne geçer. Pullanma, döküntü gibi sorunların giderilmesinde oldukça etkilidir.

Isı, güneş ışınlarının zararlı etkileri ve kullanılan çeşitli kimyasal maddeler sorunu saçlarda oluşan hasarların giderilmesini sağlar.

Saçların hacimli bir hal almasına destek verir.

Saçların çoğalmasına yardımcı olur. Bu nedenle saçlarındaki azalmalardan şikayetçi kişilerin kullanabileceği bir üründür.

Saç derisindeki sebum dengesini sağlayarak saçların çok ve çabuk yağlanmasının önüne geçer.

Saçların güçlenmesini sağlayarak kırık sorununu engeller. Geçmişte saçlarda oluşmuş kırıkların da önüne geçer.

Jojoba Yağı Saç İçin Nasıl Kullanılır

Yıpranan saçlarına sağlığını tekrar kazandırmak isteyenler ya da saçlarına bakım yaparak yıpranmaların önüne geçmek isteyenler tarafından jojoba yağının saçlara uygulanma şekilleri merak edilmektedir. Jojoba yağının saça serum şeklinde uygulanması tavsiye edilmektedir. Bu yağ çeşidi saçlara tek başına ya da saç bakımı için kullanılan başka maddeler ve yağlarla karıştırılarak saç diplerine masaj yaparak uygulanır. Haftada 1 ya da 2 kez uygulanabilir. Uygulama sonrasında birkaç saat bekletildikten sonra şampuan uygulaması yapılır ve ılık suyla saçlardan iyice arındırılır. Jojoba yağı şampuana birkaç damla olmak üzere karıştırılarak duş esnasında da kullanılabilir.

Jojoba Yağı Saç Rengini Açar Mı

Saçlarını doğal yöntemlerle açmak isteyen kişiler tarafından jojoba yağının saç rengini açmaya bir etkisi olup olmadığı merak edilmektedir. Jojoba yağının saçların rengini açmaya olan etkisine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Böyle bir etkisi olduğu bilinmemektedir.

Jojoba Yağı Saça Zararları

Saça birçok faydası bulunan jojoba yağının saç üzerinde herhangi bir zararı olup olmadığı da merak edilmektedir. Jojoba yağının saçlara bilinen bir zararı yoktur. Fakat her ürün gibi jojoba yağının da saçlar üzerinde çok miktarda ve çok sık olacak şekilde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Çok sık kullanımında saçlarda aşırı yağlanma problemine sebep olabilir. Hatta bazı durumlarda ters etkiler yaparak dökülmelere de sebep olabilmesi mümkündür. Aynı zamanda jojoba yağının uygulaması sonrasında saçlardan iyice arındırıldığından emin olunması çok önemlidir. Aksi taktirde saçlarda kötü bir görüntüye neden olabileceği gibi saçın dengesini bozarak kötü etkilere sebebiyet vererek kepeklenme gibi problemlere de yol açabilir.