Jojoba Yağının Faydaları ve Zararları: Jojoba Yağı Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Jojoba yağı, Arizona, Kaliforniya ve Meksika’da yoğun olarak yetişen bir çöl bitkisi olan jojobanın tohumlarından elde edilen bir yağdır. Günümüzde özellikle sıklıkla kozmetik alanında kullanılmakta olan bu yağın içeriğinde bulunan B ve E vitaminiyle antioksidan maddeler sayesinde birçok faydası vardır. Jojoba yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilir. Özellikle cilt ve saçlar üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen jojoba yağıyla ilgili bilgilere aşağıdaki yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte jojoba yağı ne işe yarar ve daha fazlası…

Jojoba Yağı Faydaları

Özellikle jojoba yağının faydalarından bahsedilirken jojoba yağı kirpik uzatır mı, jojoba yağı cilde iyi gelir mi ve jojoba yağı saça iyi gelir mi soruları da sıklıkla gündeme gelmektedir. Birçok konuda fayda sağlayan jojoba yağının tüm bu konulardaki olumlu etkilerinin zaman içinde gözlendiği bilinmektedir. İşte jojoba yağının tüm faydaları…

Cildin kolajen üretimine destek verdiği için yaşlanma etkilerinin önüne geçer. Cildi sıkılaştırır, cilde elastikiyet kazandırır ve cildi gençleştirir.

Saçların daha erken uzamasını sağlar. Ayrıca saç dökülmelerini engelleyerek daha gür saçlara kavuşulmasına etki eder. Daha canlı ve parlak saçlar elde edilmesine de katkı sunar.

Cilt lekelerinin önüne geçer, leke oluşumunu engeller.

Ani kilo alıp verme sonucu oluşan ya da hamilelik esnasında meydana gelen çatlakların önlenmesi ve giderilmesi konusunda çok etkilidir.

Sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur. Sivilce lekelerinin giderilmesinde de etkili olduğu bilinmektedir.

Ciltte oluşabilecek kırışıklıkların önüne geçer. Oluşan kırışıkların giderilmesine de yardımcı olabilir.

Cildin nem dengesinin sağlanmasına destek verir. Özellikle kış aylarında kuruyan, çatlayan nemini kaybetmiş cildin nemini geri kazanmasını sağlar.

Masaj yöntemiyle uygulandığında selülitlerin önüne geçer.

Kirpiklerin uzamasına destek olur.

Tırnak sağlığı için de çok önemlidir. Tırnakta oluşabilecek çeşitli problemlerin önüne geçer.

Jojoba Yağı Nasıl Kullanılır

Jojoba yağının kullanım şekilleri kullanım alanlarına göre değişir. Eğer cilt için kullanılacaksa bir pamuk yardımıyla ya da doğrudan elle cilde masaj yapılarak uygulanabilir.

Eğer saç için kullanılacaksa saç derisine masaj yapılarak uygulanır ve bir süre beklettikten sonra durulanır.

Eğer kirpikler için kullanılacaksa bir rimel fırçası yardımıyla kirpiklere sürülebilir. Bu uygulama esnasında göze yağ kaçırılmamasına dikkat edilmelidir.

Tırnaklar için manikür suyuna eklenerek kullanılabileceği gibi tırnaklara ve tırnak derisine masaj yapılarak uygulanabilmesi de mümkündür.

Jojoba Yağı Zararları

Jojoba yağı, alerjik bünyeye sahip kişilerde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle alerjik bünyesi olan kişilerin öncesinde ciltlerinin yüz haricindeki küçük bir bölümünde bu yağı denemeleri önerilir. Aynı zamanda fazla ve çok sık kullanımında ciltte tüy artışına sebep olabildiği de gözlenmiştir. Bu konuda da dikkatli olunmasında fayda vardır. Saçlarda çok fazla ve sık kullanımı sonucu nihayetinde bir yağ çeşidi olması dolayısıyla saçın sebum dengesinin bozulmasına böylece saçların çok sık ve çabuk yağlanmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenle kullanım sıklığı ve miktarının iyi ayarlandığından emin olunması tavsiye edilmektedir. Ayrıca saça uygulandığında ılık su ile iyice arındırılmasının da büyük önem taşıdığı bilinmektedir.