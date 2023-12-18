Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Kayda değer bir kaybımız olmadı

        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Kayda değer bir kaybımız olmadı

        İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinde bazı istifalar yaşansa da yeni üye katılımlarının da olduğunu belirterek, "Bunları bir bütün içinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımız olmadı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorlu: Kayda değer bir kaybımız olmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğluna 21. ölüm yılında rahmet diledi ve partisinin bu tür suikastların karşısında olduğunu belirtti.

        Asgari Ücret Komisyonunun bugün ikinci toplantısını yaptığını anımsatan Zorlu, kendilerinin 2024 yılı net asgari ücreti için tekliflerinin yılın ilk yarısı için en az 17 bin, ikinci yarısında en az 20 bin 500 lira olduğunu belirtti.

        Başkanlık Divanı'nda yeni görevlendirme
        Başkanlık Divanı'nda yeni görevlendirme

        Zorlu, "Ancak yaşam maliyeti o kadar yükseldi ki bu miktarlar da büyük haneler için bir anlam ifade etmeyebiliyor. Diğer taraftan, düşüyor dense de hala yüksek olan enflasyon nedeniyle birkaç ay sonra zammın bir anlamının kalmadığını konuşacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        "KAYDA DEĞER BİR KAYBIMIZ OLMADI"

        Konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu ve bazı üyeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesinin partiden istifasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

        "Partimize yönelik çok ciddi manipülatif, bütünleşik, yer yer planlı bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Diyarbakırda 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son bir haftada 525 üye istifası gerçekleşti. Ama şu teknik detayı da bilmenizi isterim bu üye sayımıza karşın son seçimde orada 20 bin oy aldık."

        Zorlu, ülke genelinde 617 binin üzerinde üyeleri bulunduğunu bildirerek, "Son 10 gün içerisinde bir kısım istifalar yaşandı bu söylediğim ölçekteki oran üzerinden ama bize yeni üye katılımları da oldu. Bunları bir bütün içinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımız olmadı." dedi.

        "BUNUN ADI OPERASYON SİYASETİDİR"

        Zorlu, partilerinden istifa edenler arasında yer alan bir kişiye ilişkin şu iddialarda bulundu:

        "Bugün İstanbul dışında yakın bir ilin bir Belediye Meclis üyemizi arıyor. Diyor ki Biz bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi Meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin ve Cumhuriyet Halk Partili bir başka kişinin ismini vererek Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir."

        REKLAM

        Zorlu, bir başka soru üzerine Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde aday belirlemenin özel bir çalışmayı gerektirdiğini, olgunlaştığında paylaşacaklarını söyledi.

        "BU ARKADAŞLARIMIZIN BAZILARI ACABA HANGİ GÖREVLERE TALİP OLACAKLAR"

        İstifaların parti içinde çözülüşe sebep olup olmayacağını sorusu üzerine Zorlu, istifayı bir tercih olarak değerlendirdiklerini, ancak partilerine yakışmayacak şekilde farklı yollarla partiye zarar vermeye çalışan anlayışa karşı olduklarını dile getirdi.

        Zorlu, "Seçim sürecinde hep birlikte göreceğiz bu arkadaşlarımızın bazıları acaba ilerde hangi görevlere talip olacaklar, bunları da milletimizin takdirine sunuyorum." diye konuştu.

        Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçokun ardından başka görev değişikliği olup olmayacağı sorusuna Zorlu, "Başkanlık Divanımız, Genel Başkanımız tüzüğümüzün verdiği yetki çerçevesinde bu süreçte çalışma arkadaşlarını belirliyor. Dolayısıyla Sayın Üçok, Başkanlık Divanı üyesi değil, Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevine devam edecek. Bunu farklı süreçlere çekmek doğru değil." yanıtını verdi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Habertürk Anasayfa