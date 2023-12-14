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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yeni görevlendirmeler yapıldı

        İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yeni görevlendirmeler yapıldı

        İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yeni görevlendirmelere gidildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan İYİ Partili Ece Güner, partisinden istifa etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 16:54 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:03
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        Başkanlık Divanı'nda yeni görevlendirme
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        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şu ifadelere yer verdi:

        Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz.

        ECE GÜNER İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, yerel seçimde işbirliği teklifinin görüşüldüğü 4 Aralık’taki Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararı desteklemediğini belirterek, “Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.” dedi.

        Güner, “Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim.” ifadesini kullandı.

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        #İYİ Parti Başkanlık Divanı
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