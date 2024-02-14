Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'nin 4 İstanbul adayı açıklandı

        İYİ Parti'nin 4 İstanbul adayı açıklandı

        İYİ Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:00 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti'nin 4 İstanbul adayı açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti'nin İl binasındaki toplantıda konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Adalar'da Ayşe Gülnur Şakir'i, Bayrampaşa'da Vahit Çelik'i, Gaziosmanpaşa'da Erhan Özkan'ı ve Silivri'de de Bihter Akbaş Sezer'i belediye başkan adayı olarak gösterdiklerini açıkladı.

        Tüm adaylara başarılar dileyen ve seçmenin kendilerini beklediğini belirten Coşkun, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun adaylık ilanından sonra hemen sahaya çıktıklarını anımsattı.

        İYİ Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri için İYİ Parti'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Ayşe Gülnur Şakir (sol 2), Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Vahit Çelik (sağda), Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Erhan Özkan (solda) ve Silivri Belediye Başkan Adayı Bihter Akbaş Sezer (sağ 2) olarak açıklandı. Toplantıya İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun (ortada) da katıldı. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )

        "ULAŞABİLDİĞİMİZ HERKESE ULAŞACAĞIZ"

        Coşkun, partisinin ilçe belediye başkan adaylarından da sahaya çıkıp köy köy, mahalle mahalle gezmelerini isteyerek, "Spor kulüpleri, dernekler, muhtarlıklar, kanaat önderleri, ulaşabildiğimiz herkese ulaşacağız." dedi.

        REKLAM

        Yerel seçimde seçmenlerin 3 oy kullandığını, bunların tamamına talip olduklarını dile getiren Coşkun, "Ulaşabildiğimiz her vatandaşın oyunu almaya çalışacağız." diye konuştu.

        Program, adaylar ve parti teşkilatının fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özhaseki'den önemli açıklama
        Özhaseki'den önemli açıklama
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
        Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Habertürk Anasayfa