İyi Günde Kötü Günde oyuncuları

İyi Günde Kötü Günde dizisi her hafta cumartesi günleri yayınlanıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çeken İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrolünde Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen yer alıyor. İşte İyi Günde Kötü Günde konusu ve oyuncuları...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerinde Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşıyor. Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin kadrosunda; Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan, Selin Karayağız, Betül Berfin Oruç, Mutlu Karaduman, İpek Zeynep İlbeyli, Aksel Bonfil, Fulden Obiz ve Baybars Tören gibi yıldız isimler de yer alıyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİNİN KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 5. BÖLÜM FRAGMANI