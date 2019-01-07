07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın iTunes kütüphanesine artık Samsung’un yeni nesil akıllı televizyonlarından da erişilebilecek. Teknoloji dünyasındaki iki ezeli rakip olan ABD’li Apple ile Güney Koreli Samsung’un vardığı anlaşma kapsamında, Samsung’un 2018 ve 2019 serisi televizyonlarından iTunes film kütüphanesine erişebilecek.
Yapılan resmi açıklamaya göre Samsung Smart TV kullanıcıları, televizyonlarından iTunes filmlerini doğrudan satın alabilecek veya kiralayabilecek. Apple’ın iTunes’unda yer alan içerikler, Samsung’un akıllı TV’leri için geliştirilen özel bir uygulama aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.
Samsung’un 2019 model TV’lerinde yer alan olan iTunes Filmler ve TV Şovları uygulamasına 2018 model TV’lerde ise yazılım güncellemesi ile erişilebilecek. Güney Koreli şirketten yapılan açıklamaya göre ayrıca Samsung TV’lerde Apple’ın kablosuz içerik yayın standardı olan AirPlay 2 için de destek verilecek.
iTunes Filmler ve TV Şovlarına Samsung Smart TV’ler üzerinden 100 ülkede, AirPlay desteğine ise 190 ülkede ulaşılabilecek.
Taraflar arasında yapılan işbirliği bir ilke de sahne oldu. Samsung’un konuyla ilgili basın açıklamasında Apple’ın üst düzey yöneticisinin de görüşlerine yer verildi.
'İKİ TARAF İÇİN DE İDEAL'
Açıklamada Apple’ın İnternet Yazılımları ve Servislerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, konuyla ilgili olarak, “Samsung Smart TV'ler aracılığıyla iTunes ve AirPlay 2 deneyimini dünyanın her yerinden daha fazla müşteriye ulaştırmayı dört gözle bekliyoruz” dedi. Cue, bu sayede iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının sevdikleri içerikleri daha büyük ekranlarda seyredebileceklerine dikkat çekti.
Samsung Electronics'in görüntüleme hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Won-Jin Lee ise “Smart TV platformumuza en geniş kapsamlı içerik hizmetlerini sunmak için en iyi endüstri liderleriyle çalışmaktan gurur duyuyoruz. iTunes ve AirPlay aracılığıyla Samsung TV sahiplerine ve Apple müşterilerine daha fazla içerik, değer ve açık platform işlevselliği sunmak herkes için ideal” değerlendirmesini yaptı.
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