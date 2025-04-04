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        Haberler Ekonomi Para İthalat miktarına bakıldığında ABD'nin yeni tarifelerinden en çok Çin ve Vietnam etkilenecek - Para Haberleri

        İthalat miktarına bakıldığında ABD'nin yeni tarifelerinden en çok Çin ve Vietnam etkilenecek

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, çarşamba günü açıkladığı karşılıklılık esaslı ticari tarifelerden ülkenin en büyük 10 ticaret partnerinden 8'i çeşitli oranlarda etkilenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:27
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        Tarifelerden en çok Çin ve Vietnam etkilenecek
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        ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumunun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeler dünya genelinde önemli risklerden biri olmayı sürdürüyor. Dün ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

        Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

        Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerinden derlenen bilgiye göre ABD'nin 2024 yılında en çok ithalat yaptığı ilk 10 ülke Meksika, Çin, Kanada, Almanya, Japonya, Vietnam, Güney Kore, Tayvan, İrlanda ve Hindistan olarak sıralandı.

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        Çarşamba günü açıklanan karşılıklılık esaslı tarifelere göre Meksika ve Kanada'ya yeni tarifeler uygulanmazken, Vietnam ABD ile ticaret hacmi en yüksek 10 ülke içinden yüzde 46'lık ek vergi oranıyla en çok etkilenen ülke oldu.

        2024 yılında ABD ile 142,5 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan Vietnam, söz konusu tarifelerden en çok etkilenen ticaret partnerlerinden biri olarak öne çıkarken, 2023 yılında Vietnam'ın toplam ihracatının yüzde 27'si ABD'ye gerçekleşmişti.

        Vietnam'ı yüzde 34'lük karşılıklılık esaslı tarifeyle Çin takip ederken, ABD verilerine göre ülke, Çin'den geçen yıl 462,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

        Çin ve Vietnam, ABD'li şirketler tarafından Asya bölgesindeki önemli imalat sanayi merkezleri olarak tercih ediliyordu. Tarife adımları sonrasında Vietnam ve Çin'de imalat aktivitesi ve ekonomik büyüme verileri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

        ABD'nin ilk 10 ticaret partneri arasında 2 AB üyesi ülke var

        Çarşamba günü Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20'lik karşılıklılık esaslı tarife kararı açıklanırken ABD'nin en çok ithalat yaptığı 10 ülke arasında 2 AB üyesi ülke yer alıyor. 2024 yılı verilerine göre Almanya 163,5 milyar dolarla ABD'nin en çok ithalat yaptığı 4. ülke, İrlanda ise 103,8 milyar dolarla 9. ülke olarak sıralanıyor.

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        ABD verilerine göre Almanya, 2024 yılında ABD'nin toplam ithalatında yüzde 5,87'lik, İrlanda ise yüzde 3,09'luk bir paya sahip oldu.

        Resesyon endişelerinin gölgesindeki AB ekonomisi için dün açıklanan tarifelerin imalat sanayi aktivitesine olası etkileri önemli bir belirsizlik kaynağı olarak öne çıkarken, tarifeler ve ihtimal dahilindeki misilleme açıklamaları sonrasında iki büyük ekonomik güç arasındaki ticaret hacmindeki değişimler ekonomi yetkililerinin gündeminde kalmaya devam ediyor.

        ABD'nin Asya'daki diğer önemli ticaret ortakları da tarifelerden kaçamadı

        Japonya, ABD'nin 2024 yılında en çok ithalat yaptığı 5. ülke olurken yüzde 24'lük tarife ile Donald Trump'ın radarından kaçamadı. Bir süredir tarifelerin etkileri konusundaki endişelerle boğuşan Japonya'da Nikkei 225 endeksi mart ayını yüzde 4,14 kayıpla tamamlamıştı. Tarife kararı sonrası ise Japon endeksleri yüzde 2,7 ile Asya'da en çok değer kaybeden endeks olarak öne çıktı.

        Güney Kore yüzde 25, Hindistan yüzde 26 ve Tayvan ise yüzde 32'lik tarife etkisinde kalırken, yarı iletken imalatı için önemli bir merkez olan Tayvan'ın tarifelere maruz kalması sonrası ABD pay piyasalarında yarı iletken firmaları satıcılı seyretti.

        New York Borsasında işlem gören Nvidia'nın hisseleri yüzde 7,81, AMD'nin hisseleri 8,90, Broadcom'un hisseleri yüzde 10,5 ve Arm Holding'in hisseleri yüzde 9,64 değer kaybetti.

        ABD'nin 2024 yılında en çok ithalat yaptığı 10 ülke (milyar dolar) ve açıklanan karşılıklılık esasları tarifeleri (yüzde) şöyle:

        Ülkeler 2024 yılındaki ithalat miktarı Açıklanan karşılıklılık esaslı tarifeler
        1 Meksika 510 milyar $ -
        2 Çin 462,6 milyar $ %34
        3 Kanada 422,2 milyar $ -
        4 Almanya 163,5 milyar $ %20
        5 Japonya 152,1 milyar $ %24
        6 Vietnam 142,5 milyar $ %46
        7 Güney Kore 135,5 milyar $ %25
        8 Tayvan 118,7 milyar $ %32
        9 İrlanda 103,8 milyar $ %20
        10 Hindistan 91,2 milyar $ %26
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