Roma ile Napoli'nin karşılaşacağı İtalya Serie A maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda olan Napoli ile Avrupa arenasında yer almak için üst sıraları zorlayan Roma kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar büyük bir merakla beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Roma- Napoli karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, detaylar...