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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Roma- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Roma- Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Roma- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'nın 23. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Roma ile Napoli karşı karşıya gelecek. Lig'de oynadığı 22 maçta 17 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlübiyet alan Napoli 53 puanla zirvede bulunuyor. Öte yandan bu sezon beklenen performansın altında kalan Roma, 30 puanla 9. olarak yer alıyor. Peki, Roma- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 17:40 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:40
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        • 1

          Roma ile Napoli'nin karşılaşacağı İtalya Serie A maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda olan Napoli ile Avrupa arenasında yer almak için üst sıraları zorlayan Roma kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar büyük bir merakla beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Roma- Napoli karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          ROMA- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

          Roma- Napoli maçı 2 Şubat Pazar günü 22.45'te oynanacak.

        • 3

          ROMA- NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Stadio Olimpico'da oynanacak zorlu mücadele S Sport 2 ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Roma ile Napoli toplamda 177 kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 66'sı Roma'nın üstünlüğüyle sonuçlanırken, 54 müsabakadan Napoli galip ayrıldı. Aralarında oynanan 57 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

        • 5

          ROMA MUHTEMEL 11

          Svilar, Mancini, Hummels, N'Dicka, Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino, Dybala, Pellegrini, Dovbyk

        • 6

          NAPOLİ MUHTEMEL 11

          Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Neres, Lukaku

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