Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Serie A maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda olan İnter ile Avrupa arenasında yer almak için üst sıraları zorlayan Milan kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar büyük bir merakla beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Milan- İnter karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Milano derbisinin detayları...