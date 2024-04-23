İtalya'nın ardından Fransa da harekete geçti: Bu kasabada evler sadece 1 euro

Birkaç yıldır dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, terk edilmiş bölgedeki evleri 1 euroya satarak sosyal medyada viral hale gelmişti.

Turistleri çekmek ve azalan nüfusları tersine çevirmeye yardımcı olmak amacıyla yapılan bu programlar bazı bölgelerde etkili de oldu. İtalyan kasabalarının sık sık bu popüler yöntemi denemesinin ardından şimdi de Fransa'daki küçük bir kasaba, kendi 1 euroluk ev programını devreye soktu.

Görsel: Wikipedia

Bunun yanısıra ilgilenenlerin tadilat sonrasında Saint-Amand-Montrond'a taşınmaya da hazırlıklı olmaları gerekiyor.

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Görsel: ville-saint-amand-montrond.fr

9 BİNLİK NÜFUSU VAR

Yaklaşık 9 bin nüfuslu kasabanın Şehir Planlamadan Sorumlu Yardımcısı Francis Blondieau "Evin yeni sahibi Saint-Amand-Montrond'da yaşama planı olan ve oraya gerçekten yerleşmek isteyen ciddi bir aday olmalı. Bu sistem eski binaların yenilenmesini teşvik etmeyi, boş konut sayısını azaltmayı ve her şeyden önce şehir merkezini canlandırmayı amaçlıyor" dedi.

1 Nisan'da başlayan başvurular 15 Haziran'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyenlerin başvuruda planları ve finansmanlarına ilişkin detaylı bilgilere yer vermesi gerekiyor. Başvurular ise belediyenin sitesindeki linkten yapılabilecek.