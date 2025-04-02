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        Haberler Bilgi Spor İtalya Kupası yarı final: Milan- İnter maçı (Milano derbisi) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İnter- Milan muhtemel 11

        Milan- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Kupası yarı finali Milano derbisine sahne olacak. Bu kapsamda İnter ile Milan kozlarını paylaşacak. Giuseppe Meazza'da oynanacak kritik mücadelede iki takımda galibiyet için sahada olacak. Peki, İnter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın merak edilen detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:47
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        • 1

          Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Kupası maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda olan İnter ile Milan kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar büyük bir merakla beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Milan- İnter karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Milano derbisinin detayları...

        • 2

          MİLAN- İNTER MAÇI NE ZAMAN?

          Milan- İnter maçı 2 Nisan Salı (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          MİLAN- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          MİLAN MUHTEMEL 11

          Maignan, Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez, Fofana, Rejinders, Jimenez, Pulisic, Leao, Abraham

        • 5

          İNTER MUHTEMEL 11

          Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Darmian, Frattesi, Hakan, Barella, Augusto, Thuram, Correa

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