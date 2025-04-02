Milan- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Kupası yarı finali Milano derbisine sahne olacak. Bu kapsamda İnter ile Milan kozlarını paylaşacak. Giuseppe Meazza'da oynanacak kritik mücadelede iki takımda galibiyet için sahada olacak. Peki, İnter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın merak edilen detayları...
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Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Kupası maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda olan İnter ile Milan kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar büyük bir merakla beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Milan- İnter karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Milano derbisinin detayları...
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MİLAN- İNTER MAÇI NE ZAMAN?
Milan- İnter maçı 2 Nisan Salı (bugün) 22.00'de oynanacak.
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MİLAN- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.
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MİLAN MUHTEMEL 11
Maignan, Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez, Fofana, Rejinders, Jimenez, Pulisic, Leao, Abraham
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İNTER MUHTEMEL 11
Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Darmian, Frattesi, Hakan, Barella, Augusto, Thuram, Correa