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        Haberler Bilgi Spor İspanya Kral Kupası yarı finali: Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid- Barcelona muhtemel 11

        Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Metropolitano'da oynanacak kritik karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Hatırlanacağı üzere Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı ilk karşılaşma 4-4'lük skorla sonuçlanmıştı. Peki, Atletico Madrid, Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:28
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        • 1

          İspanya Kral Kupası yarı final rövanşı dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Atletico Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya gelecek. Berabere kalınması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Peki, Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

        • 2

          ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

          Atletico Madrid- Barcelona maçı 2 Nisan Salı (bugün) 22.30'da oynanacak.

        • 3

          ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Metropolitano'da oynanacak karşılaşma TİVİBU SPOR 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

          Oblak, Azpilicueta, Gimenez, Lenglet, Reinildo, Llorente, De Paul, Barrios, Simeone, Griezmann, Alvarez

        • 5

          BARCELONA MUHTEMEL 11

          Szczeny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

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