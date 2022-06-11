İtalya'daki helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedeni bulundu

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İtalyan ANSA Ajansı'nın haberine göre, Apenin Dağları Cusna mevkiinde tespit edilen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kurtarma ekiplerinin, 1922 metre yükseklikte bulunan enkazda, helikopterdeki diğer iki kişiyi aramaya devam ettiği belirtildi.

Bir süre sonra ise diplomatik kaynaklar, İtalyanın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağlarında enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.

ECZACIBAŞI, HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

7 kişiden kurtulan olmadığınının açıklanması sonrasında Eczacıbaşı açıklama yayımlayarak hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı.

Açıklamada "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar’ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz.

Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah’tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞMALAR 2 GÜNDÜR SÜRÜYORDU

İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanından kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları 2 gündür sürüyordu.

Treviso'daki bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere havalanan helikopter için gece yarısına kadar yürütülen arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Çalışmalar, bugün yerel saatle 07.00 sıralarında Hava Kuvvetleri ve Modena Valiliği koordinasyonunda yeniden başlamıştı.

Helikopterden alınan en son sinyaller, dronelar, Alpler Kurtarma Ekipleri, İtalya Hava Kuvvetleri, itfaiye, polis ve sivil savunma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar helikoptere dair herhangi bir iz bulunamadı. Ayrıca helikopterden acil durum sinyali gelmediği belirtilmişti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: DÜŞTÜĞÜ BÖLGE BULUNDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag'da "İtalya'da büyükelçimiz ve konsolosumuz bölgede. Araştırmalar sürüyor. Biraz önce haber geldi helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ancak henüz ulaşılamamış" ifadelerini kullanmıştı.