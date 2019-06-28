28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın Cenova kentinde, geçen yıl kısmen çökmesi sonucu 43 kişinin öldüğü Morandi otoyol köprüsünden geriye kalanlar, birkaç saat içinde yıkım uzmanları tarafından, patlayıcılarla yok edilecek.
Köprünün 4500 ton beton ve çelikten oluşan iki büyük kulesi havaya uçurulmadan önce, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.
Patlama sonrası toz yayılmasını önlemek için kulelerin etrafına su tankları konuldu.
Geçen Ağustos ayında, üzerinde araçlar varken köprünün bir kısmı 45 metre çökmüştü.
Çökmeyle, İtalya'daki altyapı güvenliği tartışmaya açılmıştı.
Morandi otoyol köprüsü, Cenova'da hayati önemde bir yapıydı ve İtalyan Rivierası ile, ülkenin kuzeyi ve Fransa arasındaki A10 otoyol sisteminde bulunuyordu.
Yıkım planı ne ?
Yıkım öncesi, aralarında hamile kadınların ve küçük çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiden, bölgeyi terk etmeleri istendi. Toplamda 3.400 kişi tahliye edildi.
Patlama yerinin 300 metre çapındaki yollar da kapatıldı.
Uzmanlar, kulelerin ve köprünün ayakta kalan kısımların ayaklarına patlayıcılar yerleştirdi.
Patlayıcılar infilak ettiğinde, ince tozun yayılmasını önlemek için 50 metre yüksekliğindeki bir su duvarı oluşturulması için, yapının yanına ve altında su tankları ve torbaları yerleştirildi.
Yıkım ekibi, beton ve çelik kulelerin altı saniyede yerle bir olacağını söyledi.
İtalyan Rai televizyonunda canlı yayımlanacak yıkımı, Başbakan Matteo Salvini ve Başbakan Yardımcısı Luigi di Maio yerinde izleyecek.
14 Ağustos 2018'deki yoğun yağışta, Morandi köprüsünün 200 metrelik bir kısmı ve üç destek kulesinden biri, üzerinde yoğun trafik varken çökmüştü.
Alttaki demiryolu hattına, nehire ve bir depoya enkaz düşerken, toplam 43 kişi hayatını kaybetti.
Trajedinin ardından, 1,2 kilometre uzunluğundaki köprüye destek veren çelik çubukların, yıllar içinde yavaş yavaş çürüdüğü ve deniz havasından zarar gördüğü saptanmıştı.
Ricardo Morandi'nin tasarladığı köprü 1967'de tamamlanmış, ancak 2016'da ve 1990'lı yıllarda büyük bir tamirattan geçirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!