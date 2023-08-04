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        Haberler Dünya İsveç'te festivale saldırı: En az 52 kişi yaralandı

        İsveç'te kültür festivaline saldırı: En az 52 kişi yaralandı

        İsveç'te düzenlenen 'Eritre' temalı kültür festivalinde, Eritre karşıtı protestocuların festivali basması sonucu en az 52 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:24
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        • 1

          İsveç gazetesi Expressen'e göre, Doğu Afrika ülkesi Eritre karşıtı binlerce protestocu, festival alanındaki stant ve araçları ateşe verdi.

        • 2

          'Eritre' temalı kültür festivalinde en az 52 kişi yaralandı.

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          İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, TT ajansına, "İsveç'e şiddetten kaçarak ya da geçici ziyaret amacıyla geliyorsanız, burada şiddete yol açmamalısınız. İsveç'in bu şekilde başka ülkelerin arasındaki anlaşmazlığın içine çekilmesi mantıklı değil" açıklamasında bulundu.

        • 4

          Polis sözcüsü Daniel Wikdahl, polisin olay yerinde bulunduğunu ve soruşturma başlatıldığını, protestoculardan "100 ila 200 kişinin gözaltına alındığını" kaydetti.

        • 5

          İsveç'te yaşayan binlerce Eritre kökenli kişinin katıldığı festival, 1990'lardan bu yana her yıl düzenleniyor.

        • 6

          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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