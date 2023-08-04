İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, TT ajansına, "İsveç'e şiddetten kaçarak ya da geçici ziyaret amacıyla geliyorsanız, burada şiddete yol açmamalısınız. İsveç'in bu şekilde başka ülkelerin arasındaki anlaşmazlığın içine çekilmesi mantıklı değil" açıklamasında bulundu.