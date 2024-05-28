SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Caymaz, kendisini korumak için bıçak çektiğini öne sürerek, "Maktule saldırmadım. Maktul bana doğru hamle yapınca ben bıçağı savurdum. Daha sonra kendisini kurtarmak için canımı hiçe sayarak denize atladım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.