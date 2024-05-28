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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstek şarkı cinayetinde Cihan Aymaz'ın katili Mehmet Caymaz için istenen ceza belli oldu! - Son dakika haberler

        Bıçaklayıp denize itmişti! İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!

        İstanbul Kadıköy'de Cihan Aymaz'ın vahşice öldürüldüğü istek şarkı cinayetinde savcı mütaalasını açıkladı. Katil zanlısı Mehmet Caymaz'ın Aymaz'ı bıçaklayıp denize ittiği korkunç olayda, cani için müebbet hapis istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:48
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          Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Caymaz hakkında cumhuriyet savcısı, müebbet hapis istemiyle mütalaa hazırladı.

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          AA'da yer alan habere göre Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz ve tarafların avukatları katıldı.

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          DETAYLARA YER VERİLDİ

          Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kadıköy iskelesine elinde içki şişesiyle gelen Mehmet Caymaz'ın bağırarak burada müzik yapan Cihan Aymaz'dan şarkı çalmasını istediği anlatıldı.

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          BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

          Tarafların kısa süre diyaloğa girdiği aktarılan mütalaada, daha sonra sanık Caymaz'ın yanında taşıdığı çakıyla boyun ve göğüs bölgesinden Aymaz'ı yaralayıp denize ittirdiği, daha sonra da denize atlayıp Aymaz'ı kıyıya çektiği belirtildi.

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          HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

          Cihan Aymaz'ın hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen mütalaada, sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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          SUÇLAMALARI REDDETTİ

          Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Caymaz, kendisini korumak için bıçak çektiğini öne sürerek, "Maktule saldırmadım. Maktul bana doğru hamle yapınca ben bıçağı savurdum. Daha sonra kendisini kurtarmak için canımı hiçe sayarak denize atladım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

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          Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, müşteki ve sanık avukatlarına mütaalaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi.

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          NE OLMUŞTU?

          Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanık Mehmet Caymaz'ın, şarkı söylemesini istediği müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçakla tehdit ettiği belirtilerek, Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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