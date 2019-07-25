Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, YİK üyelerinin maaşlarının ne kadar olduğunu ilk kez Habertürk TV ekranlarında yayınlana "Kübra Par'la Açık ve Net" programında açıkladı.

Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, YİK üyeliği maaşının 15 bin lira olduğunu açıkladı.

İşte Şahin'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız KHK ile Mayıs ayının ortalarında kuruldu. Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu tecrübelerinden, kazanımlarından yararlanmak amacıyla kurulduğu kararnamede açıkça yazılı. Demek ki sayın Cumhurbaşkanımız tecrübe sahibine inandığı kişileri bu kurulda değerlendirerek devletin ve tabii ki hükümetin, aynı zamanda Cumhurbaşkanımız mevcut hükümetin de başındadır, istişare üretme ihtiyacını duyabilir, farklı fikirlerden yararlanma ihtiyacını duyabilir. Bu amaçla bu kurulu oluşturduğunu düşünüyorum. Ben özellikle kamuoyundan çok müspet tepkiler de gördüm. 'Cumhurbaşkanımız hiç kimseye danışmaz, fikir almaz' diye birtakım iddialar vardı. Şu anda bir heyet kurdu. 6 kişiden oluşuyor. Bu sayı artabilir. Başka alanlardan birikimi olan isimleri de almak üzere Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin iç ve dış politikalarıyla ilgili olarak bu isimlerden yararlanabilir. Bunun Türkiye için yararlı olabileceği kanaatindeyim. Ben dahil 6 kişiyiz. Hepimiz TBMM başkanıyız. Eski bir Başbakan var, Yıldırım Akbulut Beyefendi var.

Yıldırım Akbulut Bey Anavatan Partisi'nden geliyor, Köksal Bey Doğru Yol Partisi, tabii ki AK Parti'de siyaset yaptı. Cumhurbaşkanımızın kendi tasarrufu bu. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Kendisi ihtiyaç duymuştur. AK Parti'nin kurulduğu andan beri içinde olan insanlarız biz. Bülent Bey, İsmail Kahraman Bey de öyledir, ben de öyleyim. Bize böyle bir ithamda bulunulması bizi rahatsız eder. Cumhurbaşkanımızın da böyle bir düşüncede olmadığını düşünüyorum. Bu heyet tamamen devlet işlerinin, Türkiye'nin yönetiminde farklı fikirlerin, düşüncelerin, tecrübelerin ortaya koyarak daha iyi yönetim sergilenmesi amacıyla oluşturulduğunu düşünüyorum. 'Bu arkadaşlar yeni parti arayışları var, oraya mı giderler, onun önünü kesmek için mi kuruldu?' şeklindeki iddiaları reddederim. Böyle bir heyetin oluşmasını kamuoyu öğrendikten sonra birçok mektuplar gelmeye başladı.

İlk toplantımızı yaptık. Beklentilerini ifade ediyorlar. Çok iyi oldu diyorlar. İşte Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte dışta ve içte Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek gelişmelerle ilgili şu konuların bu heyette görüşülerek şöyle bir tavır alınması daha uygun olur anlamında mektuplar alıyoruz. Bunun haricinde şahsi işlerini de buraya taşıyarak çözebilir miyiz diye, bir avukat arkadaş Samsun'dan göndermiş. Bir hukuki konu, yargının kabul edilemez bir karar vererek, bunun çözümünde yardımcı olabilir misiniz diyor. Yargıya intikal ettikten sonra bizimle ilgisi mümkün değil tabii.

CİMER diye bir yapı var. Bugün basında da yer aldı. Vatandaşlar çözülemeyen birtakım problemlerini, taleplerini buraya intikal ettiriyorlar. Önemli bölümüne müspet cevaplar verilmiş. Cumhurbaşkanlığında CİMER diye bir kuruluşun olması vatandaşlar açısından avantajdır. Ama Yüksek İstişare Kurulu'nun görevi, Cumhurbaşkanımızın önemli gördüğü konularda farklı düşünceleri almak suretiyle daha isabetli karar vermeyi amaçladığını düşünüyorum. Türk milleti olarak bizim geçmişte, yönetimlerde, üst yönetimlerde bulunmuş kişiler, tecrübeli insanları bir araya getirerek böyle oluşum yapmışlar. Belki Cumhuriyet tarihinde böyle bir yapı ilk kez kuruldu. Mutlaka dikkat çekecektir, biz bundan rahatsızlık duymuyoruz.

İlk toplantımızda böyle bir şey konuşmadık, gündemimiz bu değildi. Bu kurumun çalışma usul ve esasları ne olacak, hangi zaman diliminde geleceğiz ve gündemi ne olacak, bunları konuştuk. Çıkan kararnamede kurulun usul ve esasları Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek, yapılacak ödemeleri de ayrıca Cumhurbaşkanı belirleyecek diyor. Kendi takdiridir. Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım. Milletvekillerinin maaşları zaten her zaman tartışılmıştır. Şu anda biz milletvekili değiliz ama eski Meclis Başkanı olarak bize ödenecek bir meblağ da kamuoyunun gündemine gelebilir, olumlu olumsuz sözler söylenebilir. Bunları da anlayışla karşılamak lazım.

bir araya

Cumhurbaşkanımız böyle takdir etmiş. Ben bunu alıyorum, yurtdışında uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans yapan bir gencimize tamamını aktarıyorum. Kendime bir tek kuruş almadan oraya aktarıyorum. İlk maaşımı aldım ve aktardım. İlk toplantımızda sadece usul ve esaslarla ilgili toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanımız dediler ki, konuşacağımız toplantıları sizlere gönderirsek siz de hazırlığınızı yaparsınız dedi. İç ve dış politikalarla ilgili hususlarda görüşlerimizi almak isteyebilir.

Özgürlük ve demokrasi alanında Türkiye arzu edilen noktaya gelirse ekonomi de bundan yararlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etmişti. Türkiye her 5 yılda bir seçim yaşadı. Bu yıl mahalli seçimleri geride bıraktık. İstanbul seçimleri yenilendi. Artık seçim takvimi geride kaldı. Şimdi hükümetimizin önünde 4 yıllık önemli bir zaman dilimi var. Demokrasi alanında, temel hak ve özgürlük, ekonomi alanında adımların sürekli atılması gerekiyor. Bugün ekonomiyle ilgili önemli gelişme oldu. Merkez Bankası bir açıklama yaparak Para Kurulu açıklama yaparak yüzde 24'den yüzde 19 küsurlara indirdi faiz oranını.

Adalet Bakanlığı'nda hukuk reformu görüşüldü. Ciddi bir hazırlık yapıldı. Sanıyorum Ekim ayında özellikle yargı alanında önemli iyileştirme yapılacağını düşünüyorum.

AK Parti kurulduğu andan itibaren Türkiye'de demokrasi standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlük alanında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için her fırsatı değerlendirerek önemli adımları atmıştır. 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz büyük kongrede genel başkanımız, o zaman başbakanımız 63 maddelik bir demokrasi paketini kamuoyuyla paylaştı. Daha sonra ne oldu? Bunların bir kısmı hayata geçti, bir kısmı geçemedi. Türkiye öylesine siyaset kurumuna yönelik hainane birtakım teşebbüslerle karşı karşıya kaldık. 17-25 aralık darbe girişimi, ondan önce MİT kriziyle başlayan süreçler doğrudan doğruya hükümetin başındaki Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik girişimlerdi. En son 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. Bunun da amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak ve Türkiye yönetiminden uzaklaştırmaktı. Bu süreçlerle mücadele edebilmek için bazı olağanüstü tedbirler almak zorundasınız. 250'den fazla insan hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi gazi olmuş. Bu tür terör örgütleriyle, FETÖ ile mücadele edebilmek için olağanüstü bir dönemi yaşamak durumundaydınız. OHAL yönetimine geçmek durumunda kaldık. Tabii demokrasi paketinde ortaya koyduğumuz vaatleri ertelemek durumunda kaldık. Türkiye çok büyük badireler atlattı. Başta darbe girişimi olmak üzere darbeye benzer girişimlerde önünün kesilmek istenmesinin karşısında bunlarla mücadele etmek için farklı bir yöntem uygulamanız gerekiyordu. FETÖ ile mücadele yargıda. Bunların hala gizli faaliyetleri devam ediyor. AK Parti mutlaka insan hakları, demokrasi ve hukuk alanında daha önce gündeme aldığı konuları mutlaka gerçekleştirecektir. Ekonominin iyileştirmesi için de buna ihtiyaç vardır. Yerli ve yabancı sermaye bir ülkeye yatırım yapabilmesi için Türkiye'deki hukuk ve yargı düzeninin ideal olmasını bekler.

Önümüzdeki 4 yıllık süre içerisinde mutlaka bu adımlar atılacaktır. Doğu Akdeniz, Suriye gelişmeleri, S-400, F-35 meseleleri hükümetimizin önemli zamanını alıyor. Ama mutlaka temel hak ve özgürlükler konusunda atılması gereken adımları süratle atmamız gerekiyor.

Yenilenen seçimlerin havası farklı olur. Yusufeli'nde 1 oy farkla kazanmıştık sonra 400 oy farkla kazandık. Vatandaşımız seçimlerin yenilenmesinde farklı tavır koyabiliyor. İlk seçim 13 bin küsur oyla bitmişti. İkinci seçimde fark açıldı. Bunun nedenleri hakkında partimizin kurulları çalıştı, çalışıyor. Seçimlerin iptali İstanbul'da yaşayan seçmenlerimizin en azından bir bölümü tarafından olumlu karşılanmadı.

Milletimizin ortaya koyduğu bu iradeye saygı duyarız, duymak durumundayız. Seçimler yapıldı. Belediye başkanı arkadaşları görevlerine başladılar. Şimdi yapılması gereken bu arkadaşların neler yapacağını gözlemlemektir. Tabii ki başarılı olmalarını arzu ederiz. Yeni arkadaşlarımız yaptığımız başarılı hizmetlerin üstüne ne koyacaklar? Melih Bey, Kadir Topbaş bey çok önemli hizmetler yaptı. Yeni arkadaşımız Melih Bey'den Ankaralılara daha fazla hizmet yapabilecek mi? Tabii seçimleri kazanmayı arzu ederdik. Vatandaşlarımız böyle bir irade ortaya koydu. 25 yıldır üstüste aynı siyasi ekolden gelenlerin kazanması aslında vatandaşlarımızın bu belediye başkanlarının icraatlarını beğendiğini gösterir.