İşte veri ihlallerinin Türkiye'ye maliyeti!

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Bilgi teknolojileri kuruluşu IBM’in iş güvenliği birimi IBM Security, her yıl yaptığı ve veri ihlallerini mercek altına aldığı güvenlik araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 2022 Veri İhlali Maliyeti Raporu’na göre kuruluşlar için bir veri ihlalinin küresel ortalama maliyeti, tüm zamanların en yüksek değeri olan 4.35 milyon dolara ulaştı. Kaydedilen bu değer, bugüne kadarki en maliyetli ve yüksek etkili veri ihlalleri olduğunu ortaya koyuyor.

Son iki yılda veri ihlali maliyetlerinde yaklaşık yüzde 13'lük bir artış meydana gelmesiyle elde edilen bulgular bu olayların aynı zamanda mal ve hizmet maliyetlerinin yükselmesine de katkısı olabileceğini gösteriyor. Ürünlerin maliyeti enflasyon ve tedarik zinciri sorunları eşliğinde dünya çapında artarken, incelenen şirketlerin yüzde 60'ı da ihlaller nedeniyle ürün veya hizmet fiyatlarını yükseltti.

TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK MALİYET FİNANS SEKTÖRÜNE ÇIKIYOR

Türkiye'den 20 şirketi de kapsayan rapora göre, bu şirketler ortalama 16.26 milyon TL'lik veri ihlali maliyetlerine maruz kalıyor. Türkiye'de veri ihlallerinin en yaygın nedenleri arasında yüzde 18 oranla phishing (yemleme) yine aynı oranla çalınan kimlik bilgileri ve yüzde 16 oranla yanlış bulut yapılandırmaları yer alıyor.

Araştırma, Türkiye'de veri ihlali başına düşen en yüksek maliyete sahip ilk üç sektörün, kayıt başına 1300 TL'lik ortalama maliyetle finans sektörü, kayıt başına 1031 TL'lik ortalama maliyetle teknoloji sektörü ve kayıt başına 1002 TL'lik ortalama maliyetle hizmet sektörü olduğunu ortaya koyuyor.

Mart 2021 ile Mart 2022 yılları arasında küresel olarak 550 kuruluşun yaşadığı veri ihlallerinin incelendiği 2022 Veri İhlali Maliyeti Raporu’ndaki önemli küresel bulgulardan bazıları şunlar:

- Kritik altyapıda sıfır güven yaklaşımını benimsemedeki gecikmeler:

İncelenen altyapı kuruluşlarının neredeyse yüzde 80'i sıfır güven stratejisini benimsemiyor. Bu kuruluşların ortalama ihlal maliyetleri 5.4 milyon dolara yükseliyor ve bu rakam, söz konusu yaklaşımı benimseyen kuruluşlara göre 1.17 milyon dolar daha yüksek.

- Yapılan ödemelerin karşılığının alınamaması:

Araştırmada yer alan ve tehdit aktörlerinin taleplerini ödemeyi seçen fidye yazılım kurbanlarının ortalama ihlal maliyetlerinin, ödememeyi seçenlere kıyasla 610 bin dolar daha az olduğu görülüyor.

- Bulut ortamlarında güvenlik bakımından gelişmişlik:

İncelenen kuruluşların yüzde 43'ü bulut ortamlarında güvenlik uygulamalarının erken aşamalarında veya henüz uygulamalara başlamamış. Bu kuruluşlar, bulut ortamlarında gelişmiş güvenliğe sahip olan kuruşlara kıyasla ortalama 660 bin dolar daha yüksek ihlal maliyetine sahip.

- Güvenlik yapay zekası ve otomasyon:

Araştırmaya katılan kuruluşlardan güvenlik yapay zekası ve otomasyonunu tam olarak devreye alanlar, araştırmadaki en büyük tasarruf etkeni olan bu teknolojileri devreye almayanlara kıyasla 3.05 milyon dolar daha düşük ihlal maliyetine sahip.

- Hibrit bulutun etkisi:

Rapor ayrıca, hibrit bulut ortamlarının incelenen kuruluşlar arasında yüzde 45’le en yaygın olarak kullanılan çözüm yöntemi olduğunu da gösteriyor. İncelenen hibrit bulut kullanıcıları veri ihlallerini, katılımcılar için küresel ortalama olan 277 günden 15 gün daha hızlı tespit edip kontrol altına alıyor.