18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son yıllarda sosyal medya üzerinden gerçekleşen siber saldırıların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter’da tanımadıkları kişilerden istenmeyen türden mesajlar alabiliyor. Ancak artan bu tehlikelerin önüne geçmek, kısmen de olsa kullanıcıların elinde.
Twitter platformu özelinde kullanıcıların kendi deneyimlerini yaratabilmesi ve denetleyebilmesi için çeşitli özellikler sunuluyor. Bu kapsamda, Twitter platformundaki kullanıcıların güvende olmasını sağlayabilecek, 5 özellik bulunuyor. İşte Twitter kullanan herkesin, güvenlik için gözden geçirmesi gerekenler o özellikler:
1- Sessize Alma
Bir Twitter hesabını “sessize almak”, o hesabın tweetlerini zaman tünelinizde görmeyeceğiniz anlamına gelir. Bu, tweetlerine ilgi duymadığınız kişilerle de arkadaş kalabilmenin en pratik yollarından biri. Bu Twitter hesapları sessize alındıklarında bildirim almıyor, sizler de bu hesaplar tweetlerinde sizden bahsettiklerinde veya size direkt mesaj gönderdiklerinde haberdar olabiliyorsunuz.
Takip etmediğiniz Twitter hesaplarını da sessize alabilir, bu hesapları uyarılarda görmenizin önüne geçebilirsiniz. Bir hesabı sessize almak, o hesabı engellemek veya takip etmeyi bırakmaktan farklıdır. Sessize aldığınız hesapların bu bilgiye ulaşmaları mümkün değildir. Twitter hesaplarının yanı sıra, belirli kelimelerin, kullanıcı isimlerinin, emojilerin veya hashtaglerin geçtiği tweetleri de sessize alabilirsiniz.
2- Fotoğraf Etiketleme
Bir fotoğrafta arkadaşlarınızı etiketlemek yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Ancak bazıları bu anların daha özel kalmasını tercih edebilir. Bu durumda fotoğraflarınızı sadece arkadaşlarınızın etiketlemesine izin verebilir, herkesin etiketlemesine izin verebilir veya hiç kimsenin etiketlemesine izin vermeyebilirsiniz.
3- Keşfedilebilirlik
Twitter’da önem verdiğiniz kişi ve arkadaşlarınızı bulmak hepimize harika bir deneyim sağlıyor. E-mail adresiniz veya telefon numaranız ile iletişim kurmak daha da kolaylaşıyor. Ancak, bu özelliklerden faydalanmak istemeyebilir ve Twitter hesabınızın keşfedilebilir olmasına engel olabilirsiniz.
4- Engelleme
Engel, diğer hesaplarla nasıl etkileşim kurduğunuzu kontrol etmenize yardımcı olan bir özellik. Bu özellik herkesin belirli hesapların kendileriyle bağlantı kurmasını, tweetlerini görmesini ve onları takip etmesini kısıtlamaya yardımcı oluyor. İsterseniz, her hesabı anında engelleyebilirsiniz. Engellediğiniz kişi sizin tweetlerinizi göremez ve size mesaj atamaz. Bu hesap sahipleri çıkış yaptıklarında hesabınız kilitli değilse tweetlerinizi görmeye devam edebilirler. Birini engellediğinizde sizin profilinize giderse ve bulamazsa sizin kendisini engellemiş olduğunu anlıyor.
5- Kalite Filtresi
Kalite filtresi açıldığında, bazı sinyaller kullanarak gördüğünüz tweetlerin kalitesini artırabilirsiniz, hesap kaynağı ve davranışı gibi. Filtrelerin aktif olması, yinelenen tweetleri veya otomatik görünen düşük kaliteli içerikleri bildirimlerinizden çıkartır. Ancak bu filtre takip ettiğiniz veya yakın zamanda etkileşime geçtiğiniz hesaplar için geçerli değildir.
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