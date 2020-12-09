Yılın Özeti: EBA, dolar, Corona...

İşte Türkiye ve dünyada 2020'de Google'da en çok arananlar! Haberler

HABERTURK.COM

Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen yılın arama sonuçlarında öne çıkan trendleri (Google Year in Search 2020) açıkladı. Türkiye’nin genel arama sonuçları kategorisinde ilk üç sırada “EBA”, “ Dolar kaç TL” ve “Corona virüsü” arama sonuçlarına göre en çok artış gösteren konular oldu. “Deprem” ise dördüncü sırada yer aldı.

“Coronavirus” dünya genelinde 2020’nin en önemli yükselen trendi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde tarifler kategorisinde de Türkçe “ekmek” ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” beşinci sıradan listeye giriş yaptı.

Her yıl sonunda o senenin en hızlı artan arama trendlerine ilişkin sıralamaları açıklayan Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen 2020’nin yükselen arama trendlerini duyurdu. Liste, bir yıl içinde önceki yıla göre en dikkat çekici yükseliş kaydeden konulara göre belirleniyor. Google Year in Search 2020, Türkiye’de ve dünyada bu yıl en fazla ilgi ve dikkat çeken anları, insanları, konuları, olayları ve mekanları, ilgili aramaların yükseliş trendlerine göre belirleyip bir araya getiriyor.

İnsanların tüm dünyayı etkileyen salgın koşullarında yeni şeyler öğrenme merakını diri tuttuğu, iyimserliklerini ve yaratıcılıklarını koruduğu bu yıl tüm dünyada yemek tarifi aramaları öne çıktı. Herkesin farklı bir “Nasıl” sorusuna cevap aradığı 2020’de Türkiye’de bu kategoride en fazla yükselen arama trendini “HES kodu nasıl alınır” sorusu oluşturdu.

2020 yılında Türkiye’de dizi kategorisinde en hızlı yükselenler sıralamasındailk sırada Sadakatsiz dizisi yer alırken onu Mucize Doktor ve Masumlar Apartmanı dizileri izledi. Bu kategoride ilk 10 sıralamasına giren dizilerin tümü yerli dizilerden oluştu.

Herkesin evlerde kaldığı ve yemek pişirme yeteneklerini geliştirdiği 2020’de Yemek tarifleri kategorisinde en hızlı yükselen tarif “ekmek tarifi” olurken onu “pide tarifi” ve “aşure tarifi” takip etti.

Tüm dünyada, “Kişiler” kategorisinde ilk üç sırada Joe Biden, Kim Jong Un ve Boris Johnson yer aldı.

2020’deki en önemli ilgi alanlarını belirleyen yükselen trendlerin listeleri şöyle:

TÜRKİYE’DE

Türkiye - Genel

EBA Dolar kaç TL Corona virüsü Deprem Zoom HES kodu alma Kandilli Rasathanesi Sokağa çıkma yasağı Sağlık bakanlığı ABD seçimleri

Türkiye - Nasıl

HES kodu nasıl alınır Zoom programı nasıl kurulur 1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır Uzaktan eğitim nasıl oluyor Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir E devlet maske başvuru nasıl yapılır Seyahat izni nasıl alınır Öksürük nasıl gider Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır Eczaneden maske nasıl alınır

Türkiye - Tarifler

Ekmek Pide Aşure Çökertme kebabı Ramazan pidesi İzmir bombası Lahmacun Güllaç tatlısı Ezogelin Kalburabasti

Türkiye - Diziler

Sadakatsiz Mucize Doktor Masumlar Apartmanı Sen Çal Kapımı Alev Alev Kırmızı Oda Bay Yanlış Menajerimi Ara Bir Başkadır Aşk 101

Türkiye - Kişiler

Fahrettin Koca Berat Albayrak Ebru Şallı Ellen Page Alaattin Çakıcı Fatih Terim Lütfi Elvan Sercan Yıldırım Halil Sezai Nihat Hatipoğlu

Türkiye - Kaybettiklerimiz

Kobe Bryant Pınar Gültekin Nur Yerlitaş Aytaç Yalman Aleyna Çakır Maradona Ares Özdemir Cemil Taşçıoğlu Seyfi Dursunoğlu Emre Gönlüşen

DÜNYADA

Dünya - Genel

Coronavirus Election results Kobe Bryant Zoom IPL India vs New Zealand Coronavirus update Coronavirus symptoms Joe Biden Google Classroom

Dünya - Haberler

Coronavirus Election results Iran Beirut Hantavirus Stimulus checks Unemployment Tesla stock Bihar election result Black Lives Matter

Dünya - Kişiler

Joe Biden Kim Jong Un Boris Johnson Kamala Harris Tom Hanks Jacob Blake Kanye West Ghislaine Maxwell August Alsina Ryan Newman

Dünya - Tarifler

Dalgona coffee Ekmek Sourdough bread Pizza Lahmacun Beer bread Banana bread Pita bread Brioche Naan

Dünya - Kaybettiklerimiz

Kobe Bryant Naya Rivera Chadwick Boseman Sushant Singh Rajput George Floyd Haruma Miura Caroline Flack Diego Maradona Sean Connery Eddie Van Halen