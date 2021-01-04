Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye’de 2020 yılı enflasyonu yüzde 14.6 oldu. Koronavirüs salgını ile geçen 2020’de fiyat artışlarının en çok yaşandığı alanlarından başında ise teknoloji ürünleri geldi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Uzaktan eğitim ve evden çalışma ile artan talep, arz sıkıntıları ile birleşince teknoloji ürünlerinde en sert etkilenen ürün bilgisayar oldu.

TÜİK’in veri tabanında yer alan verilere göre Aralık 2019’da ortalama fiyatı 4 bin 280 TL olan bilgisayar fiyatları, Aralık 2020’de 8 bin 353 TL’ye ulaştı.

Son bir yılda ortalama fiyatı yüzde 95 artan bilgisayar, Türkiye’de 2020 yılının zam şampiyonları arasına adını yazdırdı.

AY AY TÜRKİYE'DEKİ ORTALAMA BİLGİSAYAR FİYATLARI

Ay Fiyat (TL) Aralık 2019 4280 Ocak 2020 5998 Şubat 2020 6040 Mart 2020 6218 Nisan 2020 6598 Mayıs 2020 6795 Haziran 2020 6819 Temmuz 2020 6838 Ağustos 2020 7002 Eylül 2020 7187 Ekim 2020 7596 Kasım 2020 8141 Aralık 2020 8353

FİYATLAR TELEFONDA YÜZDE 75, TV'DE YÜZDE 55 ARTTI

Yine teknoloji ürünleri arasındaki akıllı telefonların ortalama fiyatları da bir yılda yüzde 75’lik artışla 2 bin 214 TL’den 3 bin 866 TL’ye, televizyonların ortalama fiyatları da yüzde 55’lik artışla 2 bin 392 TL’den 3 bin 716 TL’ye ve tabletlerin ortalama fiyatları ise yüzde 52’lik yükselişle bin 46 TL’den bin 587 TL’ye çıktı.

İŞTE 5 TEMEL TEKNOLOJİ ÜRÜNÜNDE YILLIK FİYATLARIN DEĞİŞİMİ

Aralık 2019 Aralık 2020 Fark (TL) Yıllık Değişim Bilgisayar 4280 8353 4073 95.2% Telefon 2214 3866 1652 74.6% Televizyon 2392 3716 1324 55.4% Tablet 1046 1587 541 51.7% Oyun Konsolu 3022 3923 901 29.8%

Geçen yıl bir yandan yüzde 50’lik ÖTV ile tanışan oyun konsolu pazarında ise diğer yandan hem Sony (PlayStation 5) hem de Microsoft (Xbox Series X) cephesinden gelen yeni ürünler, konsol pazarını dalgalandırdı. TÜİK verilerine göre 2019 yılı sonunda ortalama 3 bin 22 TL olan oyun konsolu fiyatı, 2020’de yüzde 30’luk artışla Aralık 2020’de 3 bin 923 TL olarak kayıtlara geçti.