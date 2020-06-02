Yeşil Çay: Duygu durum bozuklukları üzerinde olumlu etkileri olan L-Theanine adlı amino asit içerir. L-Theanine, stresi azaltan serotonin ve dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olurken; beyinde stres ile bağlantılı kimyasalların seviyesini düşürerek stres ve kaygıyı azaltır. Kalp, tansiyon gibi kronik sağlık probleminiz yoksa ara öğünlerde veya güne başlarken yeşil çay için.