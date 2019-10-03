Samsung’un Galaxy Fold ve Huawei’nin Mate X ile yer aldığı katlanabilir ekranlı cihaz pazarına Microsoft da adım attı. ABD’li şirket, Surface serisi yeni ürünlerini tanıttığı etkinlikte katlanabilir ekranlı tableti Surface Neo ile yine katlanabilir ekranlı telefonu Surface Duo’yu duyurdu.

Aslında barındırdığı teknoloji göz önüne alındığında daha çok çift ekranlı cihaz kategorisine giren bu yeni Surface ürünlerinin 2020 yılında satışa çıkarılması planlanıyor.

Windows 10X işletim sistemiyle çalışan çift ekranlı tablet Surface Neo, 360 derecelik bir menteşe barındırıyor.

Çıkarılabilir klavye, Surface Pen ve Bluetooth fareyle uyumlu olarak çalışan Surface Neo, açıldığında 13 inçlik bir ekran deneyimi sunuyor.

İŞTE SURFACE NEO VE DUO

Cep boyutundaki ilk Surface ürünü olan çift erkanlı telefon Surface Duo ise Android desteğiyle geliyor. İki adet 5.6 inçlik ekran bulunduran Surface Duo açıldığında, 8.3 inçlik ekran boyutu sunuyor. Google Play erişimi de olan cihazda, Android uygulamalar indirilip, kullanılabiliyor.

Microsoft, beklediği başarıyı yakayamadığı için 2017 yılında Windows Phone'u kapatarak çıktığı akıllı telefon pazarına, Surface Duo ile tekrar dönmüş de oldu.

APPLE AIRPODS'A RAKİP OLDU

Microsoft’un etkinlikte tanıttığı bir diğer yeni ürünü ise Surface Earbuds oldu. Apple’ın AirPods, Samsung’un Galaxy Buds ve Huawei’nin FreeBuds’ına rakip olan kablosuz kulaklık Surface Earbuds, Android cihazlarla uyumlu olarak geliyor.

Office 365 desteği olan kulaklıkla, sesli olarak Outlook takvimine veya PowerPoint sunumlarına erişilebiliyor. Gelecek aylarda satışa çıkacak olan Surface Earbuds’ın fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı.