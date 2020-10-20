Speedtest servisi ile sabit ve mobil genişbant ağlarında hız testleri yapan uluslararası kuruluş Ookla’nın Küresel Hız Endeksi’nin Eylül 2020 sonuçlarından, ülkelerin sabit ve mobil internette güncel internet hızlarını inceledik. Necdet Çalışkan’ın haberi...
Mobil İnternet Hızları
Mobil internette ortalama indirme hızına göre dünyanın en hızlısı 121 Mbps ile Güney Kore, en yavaşı ise 7.26 Mbps ile Afganistan. İncelemeye konu olan 138 ülke arasında Türkiye ise 54. sırada.
Mobil İnternette En Hızlı 10 Ülke
1- Güney Kore 121 Mbps
2- Çin 113.35 Mbps
3- Birleşik Arap Emirlikleri 109.43 Mbps
4- Katar 92.85 Mbps
5- Hollanda 79.70 Mbps
6- Norveç 79.49 Mbps
7- Suudi Arabistan 76.37 Mbps
8- Kanada 75.71 Mbps
9- Bulgaristan 75.66 Mbps
10- Avustralya 72.39 Mbps
Türkiye mobil internette ortalama 36.73 Mbps'lik indirme hızı ile dünyada 54. sırada yer alıyor.
Sabit İnternet Hızları
Sabit internette ortalama indirme hızına göre dünyanın en hızlısı 226.60 Mbps ile Singapur, en yavaşı ise 3.40 Mbps ile Türkmenistan. İncelemeye konu olan 175 ülke arasında Türkiye ise 101. sırada.
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