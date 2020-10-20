Sabitte en hızlı 3. ülke Romanya!

Küresel Hız Endeksi’nin Eylül 2020 sonuçlarının sabit internet tarafında ise Türkiye'ye coğrafi olarak bir diğer yakın ülke olan Romanya, ortalama 193.47 Mbps'lik hız ile dünyanın en hızlı sabit internetine sahip olan 3. ülkesi oldu.