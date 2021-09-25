Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İşte en çok para kazanan mobil oyunlar - Haberler

İşte 1 milyar dolar barajını aşan mobil oyunlar

Toplam oyun pazarının yarısından fazlasını ele geçiren mobil oyun pazarı aldı başını gidiyor. 2021 yılında mobil oyun pazarının büyüklüğünün 90 milyar doları da aşması bekleniyor. Peki mobil oyun pazarında en fazla gelir elde eden oyunlar hangileri? İşte toplam 1 milyar dolar ve üzerinde bir gelire ulaşan o mobil oyunlar...

25.09.2021 - 10:38 | Güncelleme: TEKNOLOJİ
HABERTURK.COM

  • Toplam oyun pazarının yarısından fazlasını ele geçiren mobil oyun pazarı aldı başını gidiyor. Bu yıl 176 milyar dolarlık bir rakama karşılık geleceği tahmin edilen toplam oyun pazarında, mobil oyunlara harcanan tutarın 91 milyar doları bulması bekleniyor. Dünya genelinde PC oyunları 36 milyar dolar, konsol oyunları 49 milyar dolarlık bir büyüklük oluştururken; 2021’de sadece  akıllı telefonlar için geliştirilen mobil oyunlarla yaratılan gelir rakamı 80 milyar dolara dayanacak.

     

  •  

    Peki mobil oyun pazarında en fazla gelir elde eden oyunlar hangileri? İşte toplam 1 milyar dolar ve üzerinde bir gelire ulaşan o mobil oyunlar…

  • 1 - Honor of Kings

    Geliştirici: Tencent

    Gelir: 11.7 milyar dolar 

    Çıkış Tarihi: Kasım 2015

    Tür: MOBA

  • 2 - Monster Strike

    Geliştirici: Mixi 

    Gelir: 9.6 milyar dolar

    Çıkış Tarihi: Ağustos 2013

    Tür: RPG

  • 3- Puzzle & Dragons

    Geliştirici: GungHo

    Gelir: 8.2 milyar dolar

    Çıkış Tarihi: Şubat 2012

    Tür: Bulmaca/RPG

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.