Toplam oyun pazarının yarısından fazlasını ele geçiren mobil oyun pazarı aldı başını gidiyor. Bu yıl 176 milyar dolarlık bir rakama karşılık geleceği tahmin edilen toplam oyun pazarında, mobil oyunlara harcanan tutarın 91 milyar doları bulması bekleniyor. Dünya genelinde PC oyunları 36 milyar dolar, konsol oyunları 49 milyar dolarlık bir büyüklük oluştururken; 2021’de sadece akıllı telefonlar için geliştirilen mobil oyunlarla yaratılan gelir rakamı 80 milyar dolara dayanacak.