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        Haberler Gündem Güncel İşte elektrikli metrobüs - Güncel haberler

        İşte elektrikli metrobüs

        İstanbul'da önümüzdeki günlerde hizmete alınacak elektrikli metrobüsleri Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 16.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:35
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        İşte elektrikli metrobüs
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        İstanbul Toplu Ulaşımında en büyük role sahip olan, 15 ilçeden geçen metrobüs hattı; Beylikdüzü’nden Kadıköy Söğütlüçeşme’ye kadar 52 km’lik hatta, iki kıtayı birbirine bağlıyor ve 1 günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.

        Metrobüs filosuna şimdi elektrikli metrobüs katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT; Metro İstanbul işbirliği ile elektrikli metrobüsün test sürüşüne başlandı.

        YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ, 420 YOLCU KAPASİTELİ

        Bu çerçevede;

        - Yüzde 100 elektrikli, 295 kWh gücünde

        - Sıfır emisyonlu,

        - 40 metre uzunluğunda,

        - 420 yolcu kapasiteli,

        - Sürücüsüz, otonom sürüş imkanı olan,

        - Manevra ihtiyacı olmaksızın, çift yönlü kullanılabilen,

        - Yolcular için daha konforlu, daha sessiz, daha ferah yolculuk imkanı sunan elektrikli metrobüs aracı İstanbul’a getirildi ve çalışmalara başlandı.

        İETT’nin Edirnekapı Garajı’ndaki kurulum ve ön testlerin ardından, Metrobüs hattında da aracın test sürüşlerine başlandı.

        TEK ŞARJLA 80 KM

        Tek şarj ile 80 km menzile sahip olan, 20 dk şarj ile 50 km mesafe gidebilen, 360 derece panoramik görüntüleme imkanından, şerit takip asistanına kadar gibi bir dizi teknolojik donanımı bünyesinde bulunduran yeni araçlar, 100 bin km’de yaklaşık 2.5 milyon TL yakıt tasarrufu sağlayabiliyor ve 1 yılda 300 bin kg karbondioksit salınımını engelliyor.

        Metrobüs hattında sadece 1 günde 250 bin km yol yapıldığı göz önüne alındığında İstanbul için çok önemli bir yakıt tasarrufu elde edilmesi bekleniyor. Araçların, detaylı test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından hizmete girmesi planlanıyor.

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