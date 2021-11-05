İşte e-ticarette en çok satan ürünler - Haberler

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Pazar araştırma kuruluşu NielsenIQ Türkiye’nin paylaştığı hızlı tüketim ürünleri perakendesindeki son gelişmelere göre Türkiye’de e-ticaret yılın ilk 8 ayında yüzde 89 büyüme gösterdi. Covid-19 pandemisi ile birlikte hayatımıza giren “yeni normal” döneminde Türkiye’deki tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan araştırmaya göre e-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategori ise Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar oldu.

FMCG (hızlı tüketim ürünleri) perakendesinin hem 2020-2019 kıyaslamasında yüzde 22 büyüme hem de 2021-2020 kıyaslamasında yüzde 25 büyüme kaydettiğini belirten NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, büyümede küçük formatlı marketler ile geleneksel kanal katkılarının öne çıktığını söyledi.

8 AYDA YÜZDE 89'LUK BÜYÜME

Benzer ülke örnekleriyle kıyaslandığında modern ticaretin Türkiye’de çok önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Didem Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de e-ticaret büyümesi, pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti ve ilk 8 ayın sonunda geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 89 büyüme gösterdi” dedi.

Bu dönemde e-ticaretin payının FMCG pazarında yüzde 6’ya ulaştığını ifade eden Didem Şekerel Erdoğan, “Türkiye, bu oranla e-ticaretin satış ağırlığında en önde geldiği Çin (yüzde 30), Güney Kore (yüzde 26) ve ABD (yüzde 15) gibi ülkeleri yakından takip ettiği gibi, Avrupa’da da e-ticaretin en çok ağırlığa sahip olduğu ülkeler arasında İngiltere (yüzde 15) ve Fransa (yüzde 9)’dan sonra yer alıyor” diye konuştu.

EN ÇOK BÜYÜYEN KATEGORİLER

E-ticaretin bu yüksek büyümesiyle tüm kategorilerde payını artırdığını, ancak büyümede liderliği sıcak içecek kategorilerinin aldığını paylaşan Şekerel Erdoğan, NielsenIQ verilerine göre e-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategorinin ise Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar olduğuna dikkat çekti.

Her geçen gün daha çok gündemimize giren küresel iklim değişikliğine de değinen Didem Şekerel Erdoğan, alışverişçilerin sürdürülebilir ürünlere yönelik tercihinin pandemiyle birlikte net biçimde arttığını, pandeminin bu noktada farkındalığı artırdığını vurguladı.

Pandemi ile birlikte öne çıkan tüketici trendlerine değinen NielsenIQ Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Serhat Sükan ise alışverişçinin özellikle Covid’le birlikte değişen hayat tarzı ve beklentilerinin ürün ve kanal tercihlerini belirlediğine dikkat çekti.

YENİ ÜRÜNLERİ DENEMEKTEN UZAKLAŞTILAR...

Pandemi döneminde güven arayışı nedeniyle alışverişçilerin yeni ürünleri denemekten bir miktar uzaklaştığını, ancak pandeminin etkisinin atlatıldığı “yeni normal” dönemde alışverişçilerin tekrar inovasyona yöneldiğini vurgulayan Serhat Sükan, bu dönemde inovasyonların büyümeye önemli katkı sağladığını anlattı.

Pandeminin finansal etkileri nedeniyle “değer” algısı ve arayışının güçlendiğini belirten Sükan, bu noktada tüketiciye avantajlı fiyat sunan büyük gramajlı ürünlerin, gıda başta olmak üzere tüm alt gruplarda toplam satışlar içindeki ağırlıklarını artırdıklarını sözlerine ekledi.

Sükan, pandemi döneminde geri çekilen bir diğer olgu olarak promosyonların da yeni normal dönemiyle birlikte geri döndüklerini ve tüketici tercihlerinde rol oynamaya başladıklarını belirtti.