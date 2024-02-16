İşte dünyanın en çekici dili!

Dil öğrenme platformu Babbel, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'den 6 bin kişiye dünyanın en çekici dilini sordu.

Yapılan ankete göre dünyanın en çekici dili İtalyanca oldu.

EN ÇEKİCİ, EN ROMANTİK, EN TUTKULU DİL

2017'de yayımlanan bir önceki ankette Fransızca en çekici dil olarak belirlenmişti ancak yeni araştırmayla birlikte sıralama değişti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İtalyanca aynı zamanda en çekici, en romantik ve en tutkulu dil olarak da nitelendirildi.

İngiliz İngilizcesi 'en kibar' dil olarak belirlenirken, Almanca 'en doğrudan' dil olarak birinci sırada yer aldı.