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Apple geçen yıl piyasaya çıkardığı yeni Mac Pro modelleri için özel olarak tasarladığı tekerlek kitini, internet sitesi üzerinde satışa çıkardı.

Paslanmaz çelik ve kauçuktan üretilen bu özel tasarım tekerlekler, yeni Mac Pro’yu masa altından çıkarma veya çalışma alanının başka bir yerine taşıma işleminin kolaylaştırıyor.

2019 Mac Pro modelleri ile uyumlu olan bu kit, 4 adet tekerlekten oluşuyor. Kasanın yüksekliğini yaklaşık 2.54 cm artıran tekerlekler, 1/4 inç - 4 mm altıgen tornavida ucu ile birlikte geliyor.

Gelelim Apple’ın bu ilginç Mac Pro aksesuarının özelliklerinden çok daha fazla dikkat çeken fiyatına…

Apple’ın Türkiye’deki internet mağazası üzerinden satışa sunduğu Apple Mac Pro Tekerlek Kiti için açıkladığı peşin fiyat tam 5 bin 599 TL oldu. Bu ürün için sunulan taksit seçeneği ise 3 ay vadeli aylık 1866.33 TL olarak belirlenmiş.

Bu Mac Pro tekerleklerinin ABD'deki satış fiyatının ise 699 dolar (yaklaşık 4 bin 822 TL) olduğunu belirtelim.

Kule veya raf tipi kasa modelleri ile satışa sunulan yeni Mac Pro, geçen yılın haziran ayında tanıtılmış ve Türkiye’de Aralık 2019’da satışa çıkmıştı.

Profesyonellere yönelik olarak tasarlanan 2019 model Mac Pro’nun Türkiye’deki fiyatı 42 bin 999 TL’den başlayıp, konfigürasyonlarına göre 342 bin TL’ye, Apple Pro Display XDR ile birlikte tamı tamına 472 bin TL’ye kadar ulaşmıştı.