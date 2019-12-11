11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple, Haziran ayında düzenlediği geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı yeni Mac Pro modeli ve yeni ekranı Pro Display XDR’yi satışa sundu.
Profesyonellere yönelik olarak tasarlanan bu iki ürünün toplam fiyatı kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı.
Sosyal medyada kısa sürede trend olan yeni Mac Pro’nun Türkiye fiyatı Apple Pro Display XDR ile birlikte tamı tamına 472 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Yeni Mac Pro’nun Türkiye’deki bu toplam maliyeti, bırakın yeni model sıfır kilometre otomobil fiyatlarını, büyükşehirlerdeki markalı konut projelerindeki 2+1 evlerle yarışıyor.
Apple Türkiye’nin internet sitesinde yerini alan yeni Mac Pro’nun kule tipi kasa versiyonun satış fiyatı 42 bin 999 TL’den başlıyor. İşlemci, bellek, grafik teknolojisi, depolama ve benzeri bileşenlerle kişiselleştirilebilen yeni Mac Pro’nun en üst bileşenlerle gelen modelinde toplam fiyat 420 bin 398 TL’ye ulaşıyor.
72 BİN TL'Sİ KDV!
Apple’ın yine yeni satışa sunduğu profesyonel ekranı Pro Display XDR’de ise Türkiye satış fiyatı, 35 bin 999 TL’den başlıyor. Nano-texture cama sahip Pro Display XDR’de ise fiyat 42 bin 999 TL.
Üstelik bu fiyatlara, stand ve montaj adaptörü de dahil değil.
Pro Display XDR için geliştirilen Pro Stand 7 bin 199 TL, Vesa montaj adaptörü 1449 TL. Diğer bir deyişle sadece Pro Display XDR’nin son tüketici fiyatı 51 bin 647 TL.
Gelelim toplamına…
LİMİTİ YETENE KARTA 3 TAKSİT!
Türkiye’de şu anda en üst bileşenlerde yeni Mac Pro ve Pro Display XDR’nin toplam satış fiyatı 472 bin 45 TL’ye çıkıyor. Bu rakamın 72 bin TL’si de KDV’ye gidiyor.
Apple internet sitesi üzerinden sunduğu bu kredi kartına 3 ay taksit de yapıyor. Aylık taksit tutarı ise 157 bin 348 TL!
Türkiye’de kaç kişinin kredi kartı limitinin tek kalemde 472 bin TL’lik bir ürünü almaya yeteceği konusundaki yorumları ise siz okuyuculara bırakıyoruz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!