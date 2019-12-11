Necdet Çalışkan ncaliskan@cyh.com.tr

Apple, Haziran ayında düzenlediği geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı yeni Mac Pro modeli ve yeni ekranı Pro Display XDR’yi satışa sundu.

Profesyonellere yönelik olarak tasarlanan bu iki ürünün toplam fiyatı kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı.

Sosyal medyada kısa sürede trend olan yeni Mac Pro’nun Türkiye fiyatı Apple Pro Display XDR ile birlikte tamı tamına 472 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Yeni Mac Pro’nun Türkiye’deki bu toplam maliyeti, bırakın yeni model sıfır kilometre otomobil fiyatlarını, büyükşehirlerdeki markalı konut projelerindeki 2+1 evlerle yarışıyor.

Apple Türkiye’nin internet sitesinde yerini alan yeni Mac Pro’nun kule tipi kasa versiyonun satış fiyatı 42 bin 999 TL’den başlıyor. İşlemci, bellek, grafik teknolojisi, depolama ve benzeri bileşenlerle kişiselleştirilebilen yeni Mac Pro’nun en üst bileşenlerle gelen modelinde toplam fiyat 420 bin 398 TL’ye ulaşıyor.

72 BİN TL'Sİ KDV!

Apple’ın yine yeni satışa sunduğu profesyonel ekranı Pro Display XDR’de ise Türkiye satış fiyatı, 35 bin 999 TL’den başlıyor. Nano-texture cama sahip Pro Display XDR’de ise fiyat 42 bin 999 TL.

İŞTE APPLE’IN SON CANAVARI: YENİ MAC PRO

Üstelik bu fiyatlara, stand ve montaj adaptörü de dahil değil.

Pro Display XDR için geliştirilen Pro Stand 7 bin 199 TL, Vesa montaj adaptörü 1449 TL. Diğer bir deyişle sadece Pro Display XDR’nin son tüketici fiyatı 51 bin 647 TL.

Gelelim toplamına…

LİMİTİ YETENE KARTA 3 TAKSİT!

Türkiye’de şu anda en üst bileşenlerde yeni Mac Pro ve Pro Display XDR’nin toplam satış fiyatı 472 bin 45 TL’ye çıkıyor. Bu rakamın 72 bin TL’si de KDV’ye gidiyor.

Apple internet sitesi üzerinden sunduğu bu kredi kartına 3 ay taksit de yapıyor. Aylık taksit tutarı ise 157 bin 348 TL!

Türkiye’de kaç kişinin kredi kartı limitinin tek kalemde 472 bin TL’lik bir ürünü almaya yeteceği konusundaki yorumları ise siz okuyuculara bırakıyoruz.