İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!

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Her polisin hayalinde Türk emniyet teşkilatının en gözde yeri olan Gayrettepe’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde çalışmak vardır. Bir döneme damga vurarak, hem ismiyle, hem merdivenleriyle ünlenen Gayrettepe, yani namı diğer ikinci şubenin ışıkları geceleri hiç kapanmaz. Çünkü ikinci şubenin herhangi bir biriminde çalışmak demek, bazen evlerine günlerce gitmemek anlamı taşıyordu. Tarih yaprakları 2003’ü gösteriyordu. Filmleri aratmayan çalışmalara imza atan merkeze, Yunus ekiplerinden birkaç memurun ataması oldu. Ve bu genç memurlardan bir kısmı Kayıplar Büro Amirliği’nde göreve başladı.

ECZANE SAHİBİ KAYBOLDU

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Kayıplar Büro Amirliği, o dönem birkaç odadan oluşuyordu. Kısıtlı imkanları ile çok önemli olaylara imza atıyorlardı. Yunus ekiplerinden yeni gelenlerden biri olan polis memuru Arzu Altuğ, dosyaları incelerken, odaya gelen bir kadın kocasının birkaç gündür kayıp olduğunu söyledi. Haziran sıcak günlerinden birinde ifade veren Nazire C., eczane sahibi eşi Ahmet C.’den haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini anlattı. Polis memuru Altuğ, bu kayıp başvurusunu hemen kayıtlara geçirdi. Ve büroda yeni bir kayıp soruşturması daha başlamış oldu.

EN SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ BİR KADIN Gelen kayıp başvurularının ekipler arasında dağılımı yapılır. Bu dağılımı da büro amiri yapıyordu. Büronun genç kadın polisi Arzu Altuğ o soruşturmayı şöyle anlattı: “Bu kayıp başvuru dosyası Sami Avcı’ya verildi. Sami ile biz Yunus ekiplerinde birlikte çalışıyorduk. Aynı dönemde birkaç arkadaşımızla birlikte buraya tayinimiz çıkmıştı. Sami ayrıca benim ekip şefimdi. Birçok kayıp başvurusu oluyordu. Bu kayıp başvurusu ise sıradan bir kayıp olayına benzemiyordu. Kayıp kişinin en son bir kadınla görüşmeye gittiği bilgisine ulaştı arkadaşlarımız.” KADIN VE SEVGİLİSİ ORTADAN KAYBOLMUŞ Sahadaki çalışmayı ve soruşturmayı Sami Avcı ve bir arkadaşının yaptığını anlatan emekli polis memuru Arzu Altuğ, şöyle devam etti: “Arkadaşlarım, kadının ismini tespit etti. İncelediğimizde, kadın evli gözüküyor ancak eşinden ayrılmak için boşanma davası olan bir profildi. Kadının bir başka biriyle sevgili hayatı yaşadığını öğrendik. Arkadaşlarım bu iki kişiyi mercek altına alıyor ancak bu iki kişinin de ortalarda olmadığı ve kaldıkları evden ayrıldıklarını öğreniyorlar. Bu durumda tabi biz birkaç ihtimali düşünmedik değil. Yani bu kayıp kişi ya öldürüldü, ya da kadınla bir olup sevgilisini öldürüp birlikte kaçtılar. Bazı kayıplar vardır hemen adını koyarız. Bu evden bunaldı kaçtı deriz ama bu olay öyle bir olaya benzemiyordu. Evden kaçmış ise de ortada bir cinayet kokusu vardı.”

Emekli polis memuru Arzu Altuğ REKLAM KREDİ KARTI İZİ Kayıp kişinin cep telefonundan sinyal almadıklarını anlatan Altuğ, bir ipucu bulduklarını belirterek, “Kayıp kişinin kredi kartının kullanıldığını gördük. Bir AVM'de bankamatikten para çekilmiş hesabından. Hemen arkadaşım Sami ve ekibi o bölgeye giderek kameralara baktı. Kamera görüntülerinden bir kadın, bir erkek ve bir çocuk görüldü. Bu kadın ve erkek, kayıp Ahmet C. olayından sonra kayıplara karışan çiftti. Görüntülerde kayıp Ahmet C. yoktu. Bu durumda birinci ihtimalimiz ön plana çıktı. Ahmet C. öldürülmüştü. Ama cesedi nerede? Tabi ki bir yere gömüldüğünü düşündük" dedi.

Emekli polis memuru Arzu Altuğ PARÇALANMIŞ CESEDİ BULUNDU Polis olayla ilgili yoğun bir çalışma başlattı. Sami Avcı, Mustafa Gökçe ve içeride görev yapan Arzu Altuğ bu çalışmanın içinde olan polis memurlarıydı. Şüpheli kadın ve erkeğin isimleri tespit edildi. Aslı Y. ve Kazım T. polis tarafından her yerde aranırken, 5 gün sonra Esenyurt’ta yol kenarında kafası ve elleri kesilmiş halde tıbbi atık torbası içinde bulunan ceset, kimliğinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA testinde elleri ve başı kesik olan kişinin Ahmet C. olduğu ortaya çıktı. REKLAM TÜRKİYE’NİN İLK TESTERELİ KATİLİ Altuğ, “Bu gelişmenin ardından olayın adını koyduk. Bu vahşice işlenmiş bir cinayet vakasıydı. Maktulün kafası ve elleri testereyle kesilmişti. Muhtemelen diğer vücut parçaları da testereyle kesilmişti. Biz ilk kez öyle bir olayla karşılaşıyorduk. Olayı bu kadar vahşileştirecek konu neydi? Elbette katili yakaladığımızda bunu öğrenmiş olacaktık” diye konuştu. Polisin karşısında artık testereli bir katil vardı. Bu Türkiye’nin ilk testereli seri katilin izleriydi.

Polis memuru Sami Avcı BU KİŞİ SERİ KATİL OLABİLİR MİYDİ? Karşılarında korkunç bir katil vardı. Polis şunu düşündü; Bu kişinin başka kurbanı var mıydı? Çünkü profili incelenen Kazım T. suç kaydı olan biriydi. Polis, şüpheli ve sevgilisinin Çanakkale tarafına gittiğini tespit etti. Artık Sami Avcı ve arkadaşı için gece gündüz kavramı kalmamıştı. Çanakkale’ye doğru yol aldılar. Bir diğer yandan da Kazım T.’nin ilişkide olduğu kişiler incelenmeye başlandı. Bu kişiyle bağlantılı olup kayıp başvurusu çıkacak kimse var mıydı? Altuğ bu soruları şöyle cevapladı; "İncelemelerimizde şahsın çevresinden iki kişinin daha kayıp başvurusunun olduğunu tespit ettik” dedi. Artık polisin karşısında bir seri katil vardı. Polis öyle düşünüyordu. REKLAM KATİL KISKAÇTAYDI Parçalanmış cesedi bulunan Ahmet C.’nin olayına basın büyük ilgi gösterdi. Gazetelerde katilin yakalanması için 15-20 kişilik ekipler kurulduğu yazılırken, aslında bu işte sadece iki polis memuru Sami Avcı ile Mustafa Gökçe sahada görevlendirilmişti. Çünkü Kayıplar Masası’nın elemanları ve imkanları çok fazla değildi. Ama dosyayı sonuna kadar götürmeye kararlıydılar. Çanakkale’ye giden iki kişilik ekip, katil ve sevgilisinin o bölgeden ayrıldığını öğrendi. İstanbul’a gelen ekip, bu kez Sakarya’ya gitti. Çünkü katilin izleri bu kez Sakarya’ya uzanmıştı. Testereli katil ve sevgilisi artık kıskaç altındaydı. "DUR POLİS” Emekli polis memuru Arzu Altuğ, bir özveriyle çalışıldığını belirterek “Arkadaşlarım bir ay kendi evlerine gitmediler. Bu katilin peşindeydiler. Biz de içeride heyecanla olayı takip ediyorduk. Şüphelinin bir yakını Sakarya’nın bir ilçesindeydi. Arkdaşlarımız katilin oraya gideceğini düşünmüştü. Bizim arkadaşlar günlerce orada pusuda kaldı” dedi. REKLAM Karşılarında sadece bir katil değil, sahte evrakları iyi düzenleyen bir suç profili bulunuyordu. Yakalanmamak için sahte kimlik ve çalıntı araç kullanıyordu. Tam bir ay sonra Sami Avcı ve arkadaşının beklediği noktaya gelen bir araçtan iri yarı biri indi. İşte bu beklenen kişiydi. Birden saklandıkları yerden çıkan Sami Avcı ve arkadaşı yüksek ve gür bir sesle “Dur polis” diye bağırdı. CEP TELEFONU ISRARLA ÇALDI Tam o sırada Sami Avcı’nın cep telefonu çalmaya başladı. Elinde silahı bir aydır yakalamaya çalıştıkları Kazım T.’ye doğrultmuştu. Hızla şüpheli kişinin elleri kelepçelendi. Filmleri aratmayan bir takiple katil zanlısı yakalanmıştı. SAMİ AVCI BABA OLMUŞTU Tüm bu aksiyonlar devam ederken Sami Avcı’nın telefonu yeniden uzun uzun çaldı. Sami Avcı, cep telefonunu soluk soluğa açtı. Karşıda arayan bir yakınıydı ve bir aydır eve gitmeyen polis memuruna "Gözün aydın baba oldun, nur topu gibi bir kızın oldu" müjdesini verdi. Gözleri dolan polis memuru Sami Avcı, Türkiye'yi sarsan testereli katili yakalarken baba olma haberini almıştı. Kazım T.'nin ardından sevgilisi Aslı Y. de evde yakalandı. TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYETLER ÇIKTI Günlerdir 15 kişilik özel ekip denilen 2 polis memuru, yakaladıkları şüphelileri İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği’ne getirdiler. Bu operasyon İstanbul Emniyeti için çok önemliydi. Günlerce konuşulan Türkiye’nin ilk testereli katili yakalanmıştı. Başarılı bir operasyon olduğunu anlatan Altuğ, şüphelinin verdiği ifadelerin tüyler ürperttiğini söyledi. Altuğ “Katilin ifadesini aldığımızda. Bize hiç zorluk çıkarmadı ve her şeyi anlattı. Ahmet C.’yi nasıl öldürdüğünü anlattı. Başka olaylarından da şüphelendiğimiz için diğerlerini de sorduk. Ve korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Bize iki cinayeti daha anlattı. Nefeslerimizi tutarak dinledik” dedi. REKLAM İLK ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ Akşam başlayan ifade ve sorgu gece saat 24.00’de kadar devam etti. Kazım T., polise ‘Kimseye anlatmadığım cinayetleri size anlatacağım” dedi. Önce hayatını anlatan Kazım T., ilk cinayetinde iş ortağı Halil İbrahim S.’yi öldürdüğünü itiraf etti. Verdiği ifadesinde yaşadıkları bir sorun yüzünden suçu üstüne alarak cezaevine girdiğini anlatan zanlı, ne yaşandıysa cezaevinden çıktıktan sonra yaşandığını söyledi. Arkadaşı Halil İbrahim S.’yi çıkan bir tartışma sonucu evde boğduğunu anlatan Kazım T., cesedi yok etmek için testere kullandığını söyledi. Cesedi 5 parçaya bölerek belirli bölgelerde çöp konteynırlarına atan Kazım T., arkadaşına ait cep telefonunu da yok ettiğini söyledi. SONRAKİLERİNİ 6 PARÇAYA BÖLMÜŞ Halil İbrahim S.’nin de kayıp başvurusu bulunuyordu. Kazım T.’nin anlattığı yerlerde yapılan aramalarda Halil İbrahim S.’ye ait ceset parçaları bulunamadı. Bu olaydan bir süre sonra Zeytinburnu’nda tanıştığı Sevgi G. ile sahte evrak işi yaptığını anlatan Kazım T., “Sevgi G. beni dolandırdı. Paramı geri vermedi.” dedi. Onunla da en son evinde buluştuğunu anlatan zanlı, Sevgi G.’nin kendisine parasını geri vermediğini ve hakaret ettiğini belirtti. Bu hakaret sonucunda çok sinirlendiğini anlatan katil zanlısı onu önce tokatlayıp sonra boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesetten kurtulmak içinde Sevgi G.’yi testereyle parçalara ayırdığını anlatan Kazım T., poşete koydukları ceset parçalarını Bakırköy’de çöp konteynırına attığını söyledi. Tüyler ürperten olayda katil zanlısı, bu son iki kurbanını 6 parçaya bölerek kestiği ortaya çıktı. REKLAM SON CİNAYETİNİ DE ANLATTI Önemli bir soruşturmada yer alan Altuğ, katil zanlının işlediği ilk iki cinayetten kimsenin haberinin olmadığını belirterek “Biz de ilk kez duyduk tabi bu iki kayıp kişinin cinayete kurban gittiğini. O kişilerle ilgili kayıp başvurusu vardı ama henüz ilerleme olmamıştı. Biz bu son kayıp olayında şüpheli isme varınca diğer iki işle bağlantıları incelemeye almıştık” dedi. Son cinayetini de detaylı anlatan Kazım T., Ahmet C.’den borç para istediklerini söyleyerek “Bu da Aslı’ya kirli bir teklifte bulunmuş. Ben eve döndüğümde onu evimizde görünce Aslı bana öyle anlattı. Aslı ve çocuğu dışarı gönderdim. Onunla bu konu yüzünden tartıştık. ‘Abi diyoruz sana sen ne yapıyorsun ‘dedim. Tartışma kavgaya dönüştü. Öldürdüm onu. Sonra Aslı’yı arayıp ben haber edene kadar eve gelmeyin dedim" ifadesini verdi. REKLAM BİR HATA ONU ELE VERDİ Öldürdüğü Ahmet C.’yi de banyoya götürüp 6 parçaya bölen Kazım T., daha önce öldürdüğü iki kurbanın cep telefonlarını ve eşyalarını yok etmişti. Son kurbanının da kredi kartını alarak diğer eşyalarını yok etmişti. Katilin tek hatası bu olmuştu. O kredi kartını kullanmasıyla kendini ele vermişti. Bu hata onun şüpheli olduğunu gösterip yakalanmasını sağlamıştı. KESTİĞİ KAFAYI VİTRİNE KOYDU Olay çözülmüştü. İki sevgili çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak soruşturma bununla kalmadı. Kazım T. ve sevgilisini Çanakkale’ye götürüp saklayan şüpheli Mehmet K. 8 ay sonra yakalandı. Mehmet K. tüyler ürperten ifadelerde bulundu. Mehmet K. "Cinayetler sırasında Kazım T.’nin yanında değildim ama daha sonra bana tüm detayları anlattı. Ahmet C.'yi, sevgilisi Aslı Y.'ye göz koyduğu için öldürdüğünü söyledi. Ahmet C.'nin kafasını kestikten sonra evlerindeki vitrine koyarak seyrettiğini anlattı. Ondan korkmaya başlamıştım. Kaçmak için benden yardım istediğinde kullandığım çalıntı otomobili ona verdim" dedi. REKLAM TEŞKİLATI ÜZEN VEFAT Bir ay eve gitmeyerek film gibi bir takiple Türkiye’nin ilk testereli katilini yakalayan polis memuru Sami Avcı’nın, daha sonra bir erkek çocuğu da oldu. Kayıplar Büro’dan Cinayet Masası’na geçen Sami Avcı, birçok önemli cinayet dosyasını çözdü. Münevver Karabulut cinayetinde evdeki kanları ve testereyi bulan ve Çeçen cinayetlerinde Rus ajansları tespit eden polis memuruydu. 2 çocuk babası Avcı, 2020’de 49 yaşındayken görevden döndüğünde evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. YAKIN KORUMA OLDU Kayıplar Masası'nın ilk kadın polislerden biri olan Arzu Altuğ da daha sonra Toplum Destekli ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde çalıştı. Birçok önemli operasyonda yer alan Arzu Altuğ, kısa bir dönem önce emekli oldu. Şimdi yakın koruma olarak çalışıyor.