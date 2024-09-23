İstanbul’un Resmi Ankara’da açıldı!

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İş Sanat’ın İstanbul’un Resmi başlıklı sergisi, yaklaşık bir yıl boyunca Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ilk süreli sergisi olarak, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Banka’nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarından manzaraları sanatseverlere sunan sergiden geniş bir seçki, yolculuğuna Ankara’da devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Ankara ayağı kapsamında 21 Eylül Cumartesi günü Ankara Sanat Galerisi’nde açılan sergi, çoğunlukla 20. yüzyıl ortaları İstanbul’unun birer görsel belgesi de olan eşsiz eserler aracılığıyla ziyaretçileri İstanbul’un semtlerinde adım adım dolaştırıyor.

REKLAM Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bu hafta sonu itibarıyla üç farklı sergiye ev sahipliği yapmaya başladı: Müzenin ikinci katındaki İstikbalinizin Emniyeti - Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır sergisini, üçüncü kattaki Ankara Sanat Galerisi’nde İstanbul’un Resmi sergisini ve 5. katta devam eden “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisini, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezebilirsiniz. İstanbul’un Resmi ve Yazan-Çizen Latif Demirci sergi kitaplarına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları internet sitesinden, RHM Dükkan’dan, Pazarama’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.