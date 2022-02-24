İBB'den fiber açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTTELKOM AŞ’nin genel müdürü Yücel Karadeniz, bürokrasi ve kaynak israfının teknolojik altyapının geliştirilmesindeki en önemli engel olduğunu söyledi.
Fiber altyapıda maliyetlerin yüzde 80’ni kazı ve inşaat işlerinin oluşturduğunu belirten Karadeniz, internet servis sağlayıcısı kurumların her birinin kendi altyapılarını kurmasının ciddi maliyetler oluşturduğuna dikkat çekti. Aynı bölgelerde tekrar edilen altyapı yatırımlarının mutlaka önlenmesi gerektiğinin altını çizen Karadeniz, böylece ulusal maliyetin ciddi oranda aşağı çekilebileceğini, projelerin hız kazanabileceğini belirtti.
Fiber altyapıda Aralık 2020’de yapılan mevzuat değişikliği ile kazı ruhsatı izninin Büyükşehir Belediyelerinden alınarak ilçe belediyelerine verildiğini hatırlatan Karadeniz, İstanbul’da yatırım yapmak isteyen kuruluşların her ilçede farklı bir yönetimden, şehir genelinde ise 39 farklı ilçeden onay almak zorunda kaldığını söyledi. Karadeniz, “Mevcut politika ve düzenlemeler geniş bant yayılımı için doğru koşulları sağlayamıyor” dedi.
“DOMİNO ETKİSİNDEN YARARLANMALIYIZ”
Pandemi sürecinde hızlı ve kaliteli internete olan ihtiyacın daha net anlaşıldığını ifade eden Karadeniz, “Ülkemizin fiber abone oranları yüzde 5-7 seviyeleri ile gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kaldı. Dünyada sabit geniş bant internette 105, dijital yaşam kalite endeksinde 54. sıradayız. Her alanda gelişme için geniş bandı stratejik bir unsur olarak görüp fiber altyapının domino etkisinden mutlaka yararlanmalıyız” diye konuştu.
Yücel Karadeniz, fiber altyapıların daha etkin yaygınlaştırılması için yerel yönetimler ile telekom şirketlerinin içinde olacağı ortak çalışmaların önemine değinerek, şunları söyledi:
“Bu uygulamanın bir an önce devreye alınması, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü açısından çok büyük kazançlar sağlayacak. İBB olarak bu konuda her türlü katkı ve fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Paydaşlarımızla birlikte her zaman çözümün destekçisi olmaya devam edeceğiz.”
İSTANBUL'DA FİBER UZUNLUĞU 60 BİN KM
Verilen bilgiye göre İBB son bir yılda; İstanbul Otogarı, sosyal tesisler, metro istasyonları, Miniatürk, Yenikapı Kültür Merkezi, İBB Çözüm Merkezleri, Enstitü İstanbul İSMEK, Atatürk Ormanı, Yıldız Parkı, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın yanı sıra 1000’e yakın önemli noktaya fiber altyapı ulaştırdı.
İBB’nin yaptığı yeni çalışmalarla, İstanbul genelindeki ortak genişbant (fiber) altyapı uzunluğu 3 bin 862 km’ye yükseltildi. İBB’nin telekomünikasyon iştiraki İSTTELKOM tarafından yürütülen çalışmalar, Bakırköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Beylikdüzü ilçelerinde ise sürdürülüyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2021 yılı 3. çeyrek verilerine göre; Türkiye geneli fiber kablo uzunluğu 455 bin 219 km, İstanbul’da ise 60 bin 386 km.
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