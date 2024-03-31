İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları..
İstanbul Gaziosmanpaşa BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığını 143596 alınan oy ve %52.21 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hasan Tahsin Usta kazanmıştır.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %52.21
Cumhuriyet Halk Partisi %33.35
Saadet Partisi %8.88
Halkların Demokratik Partisi %2.90
Büyük Birlik Partisi %1.40
Demokratik Sol Parti %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi %0.24
Bağımsız %0.23
Demokrat Parti %0.20
Vatan Partisi %0.15
Bağımsız Aday %0.00
İstanbul Gaziosmanpaşa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHASAN TAHSİN USTA - AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı HAKAN BAHÇETEPE - CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı ERHAN ÖZKAN - İYİ Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı YUSUF FEYZİOĞLU - VATAN İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı YUSUF ÇEVİK - BĞMSZ İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı DÜZGÜN MERTOĞLU - TKP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı MUZAFFER EREN ÖZ - TKP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı RECEP POLAT - SP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı ERCAN SAĞLAM - DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı FEDAİ KARAKOL - BBP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı SUAT İSKENDER İLGAR - DP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı EYÜP YOLALAN - AB İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı RASİH MUHAMMET DANIŞ - DEVA İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı DOĞUKAN TOKTAŞ - ANAP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı ÖZAL KARATAŞ - DSP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı KAMURAN ÇALIŞ - BTP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı LOKMAN ÇELİK - YENİDEN REFAH İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı MUHAMMED ALİ KURTKAYA - MİLLİYOL İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı AHMET HIZLI - MEMLEKET İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı ABUZER TURGUT - TİP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı FATİH YERLİKAYA - MP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ - HÜDAPAR İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı TÜRKAN KAP - HKP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı AHMET YILMAZ - YENİDEN REFAH İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı ERHAN ŞEN - ZP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı SEVDA SAYDAM İRGİN - DEVA İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı KEMAL KAHVECİ - BBP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı TURAN YILMAZ - EMEP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı MÜNİR EREN - Gelecek Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı SERKAN ILDAM - ABP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı
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