DENİZ KAYNAMASI NEDİR, DEPREME İŞARET EDER Mİ?
İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gündüz hasarlı binalar ile ilgili de uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Gündüz ayrıca beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak da, “Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil” dedi. Yenikapı'daki deniz kaynamasının nedeni henüz bilinmezken depremle bir ilgisi olmadığının altı çizildi.
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