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İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandıklara gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için seçimlerin ikinci turunda yarıştı. Yayın yasağının kalkması ile beraber İstanbul Üsküdar seçim sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 İstanbul Üsküdar seçim sonuçları ve önde olan Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, İstanbul Üsküdar seçim sonuçları ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu önde? İstanbul Üsküdar genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanı seçim sonucu Habertürk takip ekranı…

Giriş: 28.05.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci turda oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesinin ardından İstanbul Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? İşte, 2023 İstanbul Üsküdar seçim sonuçları ve adayların oy oranları...
İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 88.13 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 41.1 oldu. İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Kemal Kılıçdaroğlu: 75.231 oyla yüzde 52.32 - Recep Tayyip Erdoğan: 68.567 oyla yüzde 47.68 aldı. İstanbul Üsküdar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 75.231 oyla yüzde 52.32
Recep Tayyip Erdoğan: 68.567 oyla yüzde 47.68
İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 179.704 oyla yüzde 49.82 - Recep Tayyip Erdoğan: 163.718 oyla yüzde 45.38 oy oranı elde etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: 75.231 oyla yüzde 52.32

Recep Tayyip Erdoğan: 68.567 oyla yüzde 47.68



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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