İstanbul'un enflasyonu nisanda 47,21 oldu

İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. 2025 Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,21 olarak gerçekleşti. 2024 Nisan ayına göre 2025 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.

2025 Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 13,59, Konut Harcamaları grubunda yüzde 6,66, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 5,22, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 3,93, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 3,74, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 3,15, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 3,12, Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 2,29, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 2,13, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,03, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 1,57 artış izlenirken Eğitim Harcamaları grubunda değişim izlenmedi.

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İstanbul’da 2025 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Giyim Harcamaları grubunda mevsimsel değişime bağlı olarak, Konut Harcamaları grubunda bazı ürünlerde kamu kaynaklı olarak, Haberleşme, Lokanta ve Oteller, Çeşitli Mal ve Hizmetler gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde ise piyasa koşulları bağlı olarak ve Gıda Harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel değişimlere bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Nisan ayında en yüksek grup artışı Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde 13,59) izlendi.