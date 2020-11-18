Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlardan dolayı yeni kararlar alındı. Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı.



SOSYAL MESAFE HAK GETİRE!

Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu. Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.