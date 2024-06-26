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        Haberler Kültür-Sanat İstanbul Tiyatro Festivali'nde 2 sürpriz

        İstanbul Tiyatro Festivali'nde 2 sürpriz

        28. İstanbul Tiyatro Festivali, iki büyük yapımı ağırlamaya hazırlanıyor. Çağdaş tiyatronun dehalarından Thomas Ostermeier'in yönettiği Schaubühne Berlin yapımı 'III. Richard' ve Japon Butoh dansının büyük ustası Ushio Amagatsu imzalı 'Utsushi' festivalin ilk sürprizleri. Utsushi 24 ve 25 Ekim'de; III. Richard ise 18 ve 19 Kasım'da Zorlu PSM'de sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 00:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:20
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        İstanbul Tiyatro Festivali'nde 2 sürpriz
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 22 Ekim - 19 Kasım 2024 arasında düzenlenecek 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den ve dünyadan birçok yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak. Programda yer alan iki büyük gösterinin açıklanmasının ardından, küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.

        III. Richard

        18-19 Kasım 2024 Pazartesi-Salı 20.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

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        Sahneye koyduğu her eser izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılanan Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, 10 yılın ardından festivale bir başyapıtla dönüyor. Her yapımıyla tiyatro tarihinde yeni bir sayfa açan yönetmen ve festivale daha önce konuk olan Nora Bir Bebek Evi, Hamlet ve Bir Halk Düşmanı yapımlarıyla İstanbul Tiyatro Festivali takipçilerini derinden etkileyen topluluk, bu kez dünya sahnelerini kasıp kavuran III. Richard ile İstanbul’a geliyor.

        2012’de Hamlet rolündeki unutulmaz performansıyla İstanbullu tiyatroseverlerin kalbinde taht kuran Lars Eidinger, bu defa tüyler ürperten bir baştan çıkarıcılıkla canlandırdığı III. Richard rolüyle karşımıza çıkıyor. Eleştirmenlerin “karanlıkta bile parlıyor” sözleriyle övdüğü Eidinger, III. Richard’da bir rock yıldızına dönüşüyor; seyircide merhametsiz krala karşı umulmadık bir sempati uyandırıyor ve tüm çekiciliğiyle seyirciyi kralın suçlarına ortak ediyor. 18 ve 19 Kasım’da Zorlu PSM’de sahnelenecek gösteri, Zorlu PSM’nin Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsorluğu desteğiyle gerçekleşiyor.

        Utsushi

        24-25 Ekim 2024 Perşembe-Cuma 20.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

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        Festivalin bir diğer sürprizi olan Utsushi, Japonya’nın evrensel kültür mirasına hediyelerinden butoh dansının en çarpıcı örneklerinden biri. Sahnede dans eden altı beyaz figür yalnızca etkileyici bir görsellik sunmuyor aynı zamanda mutluluk, üzüntü, acı ve umutla dolu, insanlığa dair incelikli bir hikâye anlatıyor. Amagatsu’un özgün görsel dili sahnede sadece bedenleri değil, ruhları da harekete geçiriyor ve insan doğasının gizemlerine eğilen koreografi, izleyicilerin duygularında yankı buluyor.

        1980’lerin başında butoh dansını Avrupa’ya tanıtan Ushio Amagatsu, mart ayında hayata veda edene kadar topluluğu Sankai Juku ile çıktığı turnelerle bu dans türünün tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi edinmesini sağladı. Uluslararası festivallerden gelen yoğun istek üzerine yaratılan Utsushi, Amagatsu’nun 45 yıllık sanatının özünü yansıtan bir retrospektif olduğu gibi kendi içinde bütünlüklü yeni bir eser. 1980’lerden bu yana tüm dünyada fırtınalar estiren Sankai Juku, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü vesilesiyle ilk kez ülkemize gelerek 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbullu izleyicilerle buluşacak. 24 ve 25 Ekim’de Zorlu PSM’de sahnelenecek gösteri, Zorlu PSM’nin yüksek katkıda bulunan mekân sponsorluğu ve Japan Foundation’ın değerli işbirliğiyle gerçekleşecek.

        Biletler 2 Temmuz’da satışta

        Gösterilerin biletleri, 27 Haziran Perşembe günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından,2 Temmuz Salı saat 10.30’dan itibaren; passo.com.tr, İKSV Passo gişesinde (pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası açık) satışa açılacak. Öğrenciler bu gösteriler için de Eczacıbaşı Genç Bilet ile biletlerini 20 TL’ye alabilecekler.

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        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #III. Richard
        #Utsushi
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