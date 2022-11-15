Scooter paylaşım şirketi Martı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında araba paylaşım uygulamasıyla başlayan korsan tartışması büyüdü. Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.
Öktem, Twitter hesabından bir video yayınlayarak Aksu’nun hesabını etiketledi. Martı'nın "TAG - Tek Araçla Gidelim" platformunu duyurmasının ardından Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia eden Öktem platformu İstanbul'un taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla geliştirdiklerini kaydetti. Öktem "Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan" dedi.
Öktem'in paylaşımı kısa sürede "Arkandayız Martı" etiketiyle Twitter'da popüler başlıklardan biri oldu.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) 11 Kasım'da twitter hesabından Martı'nın ‘Tek Araçla Gidelim (TAG)’ platformunun ‘korsancılık’ olduğunu öne sürüp yargıya başvurduklarımı duyurmuştu. Mesajda İTEO Başkanı Eyüp Aksu’nun hesabı etiketlenmişti.
Martı 21 Ekim'de boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuların buluşturulması hedefi ile 'Tek Araçla Gidelim' (TAG) adı verilen bir platform yarattığını duyurmuştu.
'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da video hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Habertürk'e konuşan Aksu “O vatandaşı (Martı’nın CEO’su) tanımam etmem, söyledikleri gerçeği yansıtmıyor, söylediklerinin hepsi iftira. Zaten yayınladığı video hakkında da yarın sabah savcılığa suç duyusunda bulunacağız” dedi.
'BAKANLIK NEZDİNDE BAŞVURUDA BULUNDUK'
TAG'ın korsan taşımacılık tanımına girdiğini söyleyen Eyüp Aksu şöyle konuştu: “Martı’nın yeni başlattığı özel araç ile taşımacılık hizmeti korsan taşımacılık tanımına giriyor. O konuda uygulamanın erişime engeli için bakanlık nezdinde başvuruda bulunduk. Ayrıca, Martı dahil tüm korsan taşımacılık yapan firmalar ile ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!