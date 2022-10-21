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Paylaşımlı scooter şirketi Martı, şehir içi ulaşımda çözüm sağlamak hedefiyle yeni platform yarattı.

'Tek Araçla Gidelim' (TAG) adı verilen platform ile, boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuların buluşturulması hedefleniyor.

Böylelikle, bir yolculuk ağı ile İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına paylaşım ekonomisine dayalı çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Martı uygulamasına gelecek yeni güncelleme sonrasında en az 10 Martı yolculuğunu tamamlamış olanların TAG platformundan faydalanabilecekleri açıklandı.

Bu hizmet kapsamında Martı herhangi bir ücret ya da komisyon almazken, yolculuk paylaşımlarında sürücü ile yolcuların masrafları paylaşmalarına dayalı bir sistemin geçerli olacağı kaydedildi.

TÜİK'in Mart 2022 verilerine göre son 1 yılda İstanbul trafiğine eklenen 247 bin yeni araç ile İstanbul'da trafikteki araç sayısı 4 milyon 688 bine yükseldi.