REKLAM advertisement1

'Saman Altında Su'yun galası, 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Gösterimin ardından izleyicilerin soruları, film ekibi katılımı ile cevaplandı. 'Saman Altında Su' filmi, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (bugün) Kadıköy Sineması'nda, saat 16.30'da yine film ekibiyle birlikte izleyicilerle buluşacak.

ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek. REKLAM

Behind the Haystacks DCP / Renkli Color / 118’ Yunanca, İngilizce, Makedonca, Arapça; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı Yunanistan, Almanya, Kuzey Makedonya, 2022 Yönetmen... Asimina Proedrou

Senaryo...Asimina Proedrou Oyuncular... Stathis Stamoulakatos, Lena Ouzounidou, Evgenia Lavda, Christos Kontogeorgis, Dina Michailidou, Paschalis Tsarouchas

Yunanistan'ın kuzey sınırında yaşayan borç içindeki orta yaşlı bir balıkçı, yüklü bir ücret karşılığında göçmenleri sınırdaki gölden geçirmeye başlar. Dindar bir kilise müdavimi olan ev kadını eşi, Tanrı kelamındaki gerçeği ararken, kızları da baskıcı ev ortamında hayatını kurmaya çalışmaktadır. Ailenin başına gelen trajik olay, üç kahramanı kişisel açmazlarıyla ve zayıflıklarıyla yüzleşmeye zorlarken, hayatlarında ilk kez eylemlerinin bedelini ödemeyi düşünmek zorunda kalırlar. 'Yanıyor'un İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı