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        Haberler Magazin İstanbul prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı - Magazin haberleri

        İstanbul prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı

        13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Asimina Proedrou'nun yönettiği 'Saman Altında Su' filminin İstanbul Prömiyeri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:05
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        İstanbul prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı
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        'Saman Altında Su'yun galası, 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Gösterimin ardından izleyicilerin soruları, film ekibi katılımı ile cevaplandı. 'Saman Altında Su' filmi, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (bugün) Kadıköy Sineması'nda, saat 16.30'da yine film ekibiyle birlikte izleyicilerle buluşacak.

        ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL

        Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

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        Behind the Haystacks DCP / Renkli Color / 118’

        Yunanca, İngilizce, Makedonca, Arapça; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

        Yunanistan, Almanya, Kuzey Makedonya, 2022

        Yönetmen... Asimina Proedrou

        Senaryo...Asimina Proedrou

        Oyuncular... Stathis Stamoulakatos, Lena Ouzounidou, Evgenia Lavda, Christos Kontogeorgis, Dina Michailidou, Paschalis Tsarouchas

        Yunanistan'ın kuzey sınırında yaşayan borç içindeki orta yaşlı bir balıkçı, yüklü bir ücret karşılığında göçmenleri sınırdaki gölden geçirmeye başlar. Dindar bir kilise müdavimi olan ev kadını eşi, Tanrı kelamındaki gerçeği ararken, kızları da baskıcı ev ortamında hayatını kurmaya çalışmaktadır. Ailenin başına gelen trajik olay, üç kahramanı kişisel açmazlarıyla ve zayıflıklarıyla yüzleşmeye zorlarken, hayatlarında ilk kez eylemlerinin bedelini ödemeyi düşünmek zorunda kalırlar.

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