'Yanıyor'un İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı

Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu 'Yanıyor' adlı film, Kadıköy Sineması'nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

Emel, Ömer ve oğulları Ahmet, Almanya'da yaşayan Arap kökenli mutlu bir ailedir. Bir gün bir çocuk parkına giderler ve Franz adında bir adamla karşılaşırlar. Franz, başörtüsü nedeniyle Emel'e hakaret edip saldırınca durum birden kontrolden çıkar. Mahkemede dava açılır, ancak ilerleyen duruşmalar sırasında ailenin hayatını tamamen değiştiren bir olay meydana gelir.