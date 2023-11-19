'Yanıyor'un İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da yapıldı
13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Erol Afşin'in yönettiği 'Yanıyor' filminin İstanbul Prömiyeri Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi
Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu 'Yanıyor' adlı film, Kadıköy Sineması'nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.
'Yanıyor' filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Atlas 1948 Sineması'nda, saat 19.00'da yine film ekibiyle birlikte izleyicilerle buluşacak.
ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL
Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.
'YANIYOR'
Es Brennt
It’s Burning
DCP / Renkli Color / 89’
Almanca; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı
Almanya, 2023
Yönetmen Director
Erol Afşin
Senaryo screenplay
Erol Afşin
Oyuncular Cast
Halima İlter, Kida Khodr Ramadan, Emir Kadir Taşkın, Nicolas Garin
Emel, Ömer ve oğulları Ahmet, Almanya'da yaşayan Arap kökenli mutlu bir ailedir. Bir gün bir çocuk parkına giderler ve Franz adında bir adamla karşılaşırlar. Franz, başörtüsü nedeniyle Emel'e hakaret edip saldırınca durum birden kontrolden çıkar. Mahkemede dava açılır, ancak ilerleyen duruşmalar sırasında ailenin hayatını tamamen değiştiren bir olay meydana gelir.