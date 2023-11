İstanbul Komedi Festivali'nin üçüncü haftasında 25 etkinlik

İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ’NDE BU HAFTA 25 ETKİNLİK YER ALIYOR

• 21 Kasım BKM Mutfak Çarşı: 2022 Doğaçlama Tiyatro Ligi Şampiyonu: Birdenbire

• 21 Kasım KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi: Salih Tıraş – Yöresel Tatlar

• 21 Kasım Maximum Uniq Hall: Zengin Mutfağı

• 21 Kasım İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Demet Akbağ ile Bir Demet Muhabbet

• 22 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

• 22 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show

• 22 Kasım Maximum Uniq Box: Brennan Reece

• 22 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Aydınlıkevler

• 23 Kasım Trump Sahne: Cem İşçiler – Stand Up

• 23 Kasım İş Mekân: Efe Tunçer & Caner Omur & Caner Dağlı

• 23 Kasım Maximum Uniq Box: Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse

• 23 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi

• 23 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Cimri

• 24 Kasım BKM Mutfak Çarşı: GirlzNightOut ft. Merve Polat

• 24 Kasım Maximum Uniq Box: TuzBiber 6’lı

• 24 Kasım Maximum Uniq Hall: Güldür Güldür Show

• 25 Kasım BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

• 25 Kasım BKM Mutfak Çarşı: 3 Çeyrek 1 Tam ft. Yusuf Bilal Altıntaş

• 25 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2

• 26 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Hey Gidi Günler

• 26 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Tolga Üyken – Araf

• 27 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yarımşar Saat Stand Up

• 27 Kasım Mall of İstanbul MOİ Sahne: Meksika Açmazı

• 27 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

• 27 Kasım BKM Mutfak Uniq: İyi Eğlenceler Kızım! “Eurovision Özel”