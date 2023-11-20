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        Haberler Magazin İstanbul Komedi Festivali'nin üçüncü haftasında 25 etkinlik

        İstanbul Komedi Festivali'nin üçüncü haftasında 25 etkinlik

        İstanbul Komedi Festivali'nin üçüncü haftasında 25 etkinlik sahnelenecek. Festival, her yıl olduğu gibi, 6'ncı yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:45
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          Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım – 4 Aralık arasında gerçekleşecek yerli yabancı etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor.

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          İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak. Festival her yıl olduğu gibi, 6'ncı yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

        • 4

          İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ’NDE BU HAFTA 25 ETKİNLİK YER ALIYOR

          • 21 Kasım BKM Mutfak Çarşı: 2022 Doğaçlama Tiyatro Ligi Şampiyonu: Birdenbire
          • 21 Kasım KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi: Salih Tıraş – Yöresel Tatlar
          • 21 Kasım Maximum Uniq Hall: Zengin Mutfağı
          • 21 Kasım İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Demet Akbağ ile Bir Demet Muhabbet
          • 22 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi
          • 22 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show
          • 22 Kasım Maximum Uniq Box: Brennan Reece
          • 22 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Aydınlıkevler
          • 23 Kasım Trump Sahne: Cem İşçiler – Stand Up
          • 23 Kasım İş Mekân: Efe Tunçer & Caner Omur & Caner Dağlı
          • 23 Kasım Maximum Uniq Box: Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse
          • 23 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi
          • 23 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Cimri
          • 24 Kasım BKM Mutfak Çarşı: GirlzNightOut ft. Merve Polat
          • 24 Kasım Maximum Uniq Box: TuzBiber 6’lı
          • 24 Kasım Maximum Uniq Hall: Güldür Güldür Show
          • 25 Kasım BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası
          • 25 Kasım BKM Mutfak Çarşı: 3 Çeyrek 1 Tam ft. Yusuf Bilal Altıntaş
          • 25 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2
          • 26 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Hey Gidi Günler
          • 26 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Tolga Üyken – Araf
          • 27 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yarımşar Saat Stand Up
          • 27 Kasım Mall of İstanbul MOİ Sahne: Meksika Açmazı
          • 27 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü
          • 27 Kasım BKM Mutfak Uniq: İyi Eğlenceler Kızım! “Eurovision Özel”

        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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        Yengeç
        Yengeç
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