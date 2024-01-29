İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den kritik uyarı: İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak?
İstanbul'a kar yağışı heyecanla karşılanıyor. Megakent'te yaşayanlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt ararken; beklenen yağış başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM saat vererek İstanbulluları uyardı. İşte, MGM hava durumu raporu ile İstanbul'da kar yağışı hakkında bilgiler...
- 1
İstanbul'da kar yağışı çeşitli ilçelerde kendisini gösteriyor. Akşam saatlerinde başlayan hafif yağış aralıklarla devam ediyor. İstanbullular beyaz örtünün hayalini kurarken AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte, İstanbul'da kar yağışına ilişkin detaylar...
- 2
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından, dün kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün bazı ilçelerde yeniden başladı.
Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece ve Avcılar'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde de etkili olmaya başladı.
- 3
AKOM SAAT VEREREK UYARDI!
AKOM, resmi sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada "Öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası batı bölgeleri (Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece) ile Anadolu Yakası yüksek bölgelerinde (Çekmeköy, Şile ve Beykoz) kar yağış geçişleri yaşanması beklenirken diğer yerlerde karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
-
- 4
Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde kar, şehir merkezinde ise çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışlar, kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile birlikte kar sağanakları şeklinde de etkili olabiliyor." ifadelerine yer verildi.
- 5
MGM'DEN AÇIKLAMA
İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar (6-10 cm kar yüksekliği), yükseklerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, 30.01.2024 Salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.